周五美市期货分化 聚焦特斯拉新款“飞天跑车”
星期五（10月16日）重点
美国华尔街股指期货星期五（10月16日）涨跌不一。截稿时，道琼斯指数期货下跌0.03%，标普500指数期货上涨0.07%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货则下跌0.25%。
AI基础设施建设背后的融资风险继续牵动市场。CoreWeave债券收益率急升，使投资者重新审视算力供应商的债务负担，以及高借贷成本对AI投资的影响。路透社指出，虽然市场情绪有所稳定，这些融资压力尚未消退。
美国股市隔夜先跌后回升。根据法新社报道，道琼斯指数上涨约1.1%，收报约52177点；标普500指数上涨约0.3%，报约7744点；纳斯达克综合指数微涨约0.1%，报约26713点。CoreWeave在前一天大跌逾15%后，隔夜反弹约6%，为科技股带来一些支持。
美联储主席沃什星期五出席曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会，他称人工智能（AI）是他所见过的最大经济变革，带动美国股指期货上涨。不过，他没有释放有关美联储将于10月28日公布的下一次利率决定的信号。
盘前交易重点：
特斯拉（Tesla，TSLA）与SpaceX（SPCX）： 特斯拉发布与SpaceX合作开发的新款Roadster电动跑车后，股价盘前上涨逾3%，SpaceX上涨约2%。下文将聚焦新车的技术展示、量产计划及商业前景。
CoreWeave（CRWV）： 这家获英伟达支持的算力供应商，股价盘前回落约4%，未能延续隔夜反弹。 投资者继续关注其债券价格及融资成本，这也成为本周AI股波动的重要因素。
Netflix（NFLX）：集团宣布，前迪士尼高管莱斯（Peter Rice）10月26日出任首席内容官，接替任职近10年的巴贾里亚（Bela Bajaria），负责全球剧集、电影及直播活动等内容。人事调整发生在集团观看增长及股价承压背景下，本月早些时候，集团宣布裁员约1000人。
可口可乐（Coca-Cola，KO）、百事公司（PepsiCo，PEP）与百胜餐饮（Yum Brands，YUM）：肯德基美国门店更换饮料供应商。肯德基选择可口可乐，结束与百事近40年的合作。转换涉及3718家美国门店，预计2027年春季开始供应可口可乐产品。
微软（Microsoft，MSFT）：英国竞争与市场管理局（CMA）星期五提议，将微软的企业软件生态系统认定为具有“战略市场地位”，可能进一步审视Office、Teams、Copilot及安全软件的捆绑销售，以及软件授权对云服务选择的影响。这项调查仍在咨询阶段，监管机构预计在2027年2月前作出最终决定。
盘前活跃股按交易量排序：特斯拉、SpaceX、CoreWeave、SK海力士和英特尔。其中，特斯拉和SpaceX盘前上涨，其余三只股票盘前下跌。
星期五下文我们来看看特斯拉的最新动态。
特斯拉
（纳斯达克代码：TSLA）
特斯拉星期四（15日）在得克萨斯州SpaceX的测试设施，发布重新设计的第二代Roadster电动跑车。马斯克把新车形容为能够“飞行”的汽车，但同时指出，项目的成功并无保证。
消息发布后，特斯拉股价星期五美股盘前上涨逾3%。
法新社报道，车辆在直播演示中从陡峭坡道腾空，随后以车轮着地。
马斯克说，新车利用超高压气罐提供推进力，是特斯拉与SpaceX工程团队合作的成果，计划2028年开始生产。
这场发布会让多次延期的Roadster重新受到关注。特斯拉早在2017年就展示第二代原型车，原定2020年交付，但此后不断推迟。这次推出的车辆采用全新设计，展示了吸附系统及推进器技术。不过，这些功能能否及如何在公共道路上使用，仍不明确。
新车的技术展示，也让市场关注它能为特斯拉带来多大的实际业务贡献。
晨星分析师戈尔茨坦（Seth Goldstein）认为，Roadster将成为特斯拉展示最高工程和技术水平的旗舰车型。
马斯克此前则淡化它对财务表现的影响，表示这款跑车不会大幅改变集团的收入格局。
投资者接下来将迎来更直接的业绩检验。特斯拉定于10月21日美国股市闭市后公布第三季业绩。集团本月初披露，第三季交付48万6532辆汽车，生产46万4391辆，并部署13.7吉瓦时（GWh）的储能产品。
特斯拉在公告中提醒，汽车交付量及储能部署量只是衡量财务表现的两个指标，季度业绩还取决于平均售价、销售成本及汇率等因素。
路透社引述eToro亚太区首席分析师吉尔伯特（Josh Gilbert）指出，与发布会演示相比，利润率和现金流数字对投资者将更为重要。