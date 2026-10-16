星期五（10月16日）重点

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla，TSLA）与SpaceX（SPCX）： 特斯拉发布与SpaceX合作开发的新款Roadster电动跑车后，股价盘前上涨逾3%，SpaceX上涨约2%。下文将聚焦新车的技术展示、量产计划及商业前景。

CoreWeave（CRWV）： 这家获英伟达支持的算力供应商，股价盘前回落约4%，未能延续隔夜反弹。 投资者继续关注其债券价格及融资成本，这也成为本周AI股波动的重要因素。

Netflix（NFLX）：集团宣布，前迪士尼高管莱斯（Peter Rice）10月26日出任首席内容官，接替任职近10年的巴贾里亚（Bela Bajaria），负责全球剧集、电影及直播活动等内容。人事调整发生在集团观看增长及股价承压背景下，本月早些时候，集团宣布裁员约1000人。

可口可乐（Coca-Cola，KO）、百事公司（PepsiCo，PEP）与百胜餐饮（Yum Brands，YUM）：肯德基美国门店更换饮料供应商。肯德基选择可口可乐，结束与百事近40年的合作。转换涉及3718家美国门店，预计2027年春季开始供应可口可乐产品。

微软（Microsoft，MSFT）：英国竞争与市场管理局（CMA）星期五提议，将微软的企业软件生态系统认定为具有“战略市场地位”，可能进一步审视Office、Teams、Copilot及安全软件的捆绑销售，以及软件授权对云服务选择的影响。这项调查仍在咨询阶段，监管机构预计在2027年2月前作出最终决定。

盘前活跃股按交易量排序：特斯拉、SpaceX、CoreWeave、SK海力士和英特尔。其中，特斯拉和SpaceX盘前上涨，其余三只股票盘前下跌。

星期五下文我们来看看特斯拉的最新动态。

特斯拉在得克萨斯州的SpaceX测试设施，发布重新设计的第二代Roadster电动跑车。马斯克把新车形容为能够“飞行”的汽车，但同时指出，项目的成功并无保证。（法新社）

特斯拉

（纳斯达克代码：TSLA）

特斯拉星期四（15日）在得克萨斯州SpaceX的测试设施，发布重新设计的第二代Roadster电动跑车。马斯克把新车形容为能够“飞行”的汽车，但同时指出，项目的成功并无保证。

消息发布后，特斯拉股价星期五美股盘前上涨逾3%。

法新社报道，车辆在直播演示中从陡峭坡道腾空，随后以车轮着地。

马斯克说，新车利用超高压气罐提供推进力，是特斯拉与SpaceX工程团队合作的成果，计划2028年开始生产。

这场发布会让多次延期的Roadster重新受到关注。特斯拉早在2017年就展示第二代原型车，原定2020年交付，但此后不断推迟。这次推出的车辆采用全新设计，展示了吸附系统及推进器技术。不过，这些功能能否及如何在公共道路上使用，仍不明确。

新车的技术展示，也让市场关注它能为特斯拉带来多大的实际业务贡献。

晨星分析师戈尔茨坦（Seth Goldstein）认为，Roadster将成为特斯拉展示最高工程和技术水平的旗舰车型。

马斯克此前则淡化它对财务表现的影响，表示这款跑车不会大幅改变集团的收入格局。

投资者接下来将迎来更直接的业绩检验。特斯拉定于10月21日美国股市闭市后公布第三季业绩。集团本月初披露，第三季交付48万6532辆汽车，生产46万4391辆，并部署13.7吉瓦时（GWh）的储能产品。

特斯拉在公告中提醒，汽车交付量及储能部署量只是衡量财务表现的两个指标，季度业绩还取决于平均售价、销售成本及汇率等因素。

路透社引述eToro亚太区首席分析师吉尔伯特（Josh Gilbert）指出，与发布会演示相比，利润率和现金流数字对投资者将更为重要。