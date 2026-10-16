日本中央银行行长植田和男（Kazuo Ueda）星期五表示，日本央行将继续加息，重点在于将基础通货膨胀率锚定在2%的目标水平附近。

路透社星期五（10月16日）报道说，在曼谷参加本周国际货币基金组织（IMF）及二十国集团（G20）会议后，植田和男在新闻发布会上说：“基础通货膨胀率已非常接近2%，因此，我们不能任由它进一步上升。”

此前，在国际货币基金组织本周举行的会议上，由中东冲突引发的全球通货膨胀压力以及人工智能驱动的需求冲击，成了讨论的焦点。

路透社报道说，在本月即将召开的关键利率评估会议前，日本央行可能面对新的加快加息压力。植田和男将把在曼谷与七国集团（G7）及二十国集团同行交流的相关见解带回国。

其中，美国同行凯文·沃什（Kevin Warsh）指出，应对通胀是全球政策制定者所面对的“共同挑战”。

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沃什说：“我们拥有不同的工具，采取的步骤顺序也各不相同；但回顾过去几个月，全球大部分地区都在同步收紧货币政策，这意味着没有人能‘搭便车’（坐享其成）。”

消息人士说，由于日本央行在9月份刚刚加息，央行内许多人倾向于在10月29日至30日的会议上维持利率不变，并等待更多数据出炉，以便观察此前加息对经济和金融状况的具体影响。

不过，分析人士认为，尽管如此，日本央行仍可能在政策展望中释放出“鹰派”信号，为12月份的加息留出空间。目前，高昂的能源成本、日元疲软导致的进口价格上涨，再加上人工智能需求带来的冲击，正进一步加剧通胀压力。