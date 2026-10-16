英伟达（Nvidia）参与投资的数据中心运营商CoreWeave，股价和债券价格料在星期五（10月16日）面临显著的单周跌幅，反映出投资者对CoreWeave的500亿美元（约639亿新元）债务感到担忧。

据路透社报道，纳斯达克挂牌交易的CoreWeave在星期五开盘交易中下跌超过7%，近五个交易日内则已下滑约19%。

继美国公布最新通胀数据后，市场对美国联邦储备局进一步加息的预期大幅攀升。若真升息，本就债务规模庞大的数据中心、AI基础设施公司借贷成本将应声走高。

BCA Research研究团队指出，高于预期的通胀数据，是CoreWeave遭大幅抛售的主因之一，因该公司的商业模式是建立在未来数据中心需求之上，且高度依赖债务融资。

CoreWeave一笔于2031年10月到期的美元债券，收益率在星期四（15日）一度飙升至16%以上。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的数据显示，在本周，为CoreWeave债务投保以防范违约风险的成本，已飙升至1000个基点以上，创下历史新高。