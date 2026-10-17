美国通胀率高于预期使市场继续评估美国加息前景，国际金价因此回跌。随着美国联邦储备局进入静默期，以及市场迎接经济数据较少的一周，分析师及投资者对于接下来一周金价的走向看法不一。

现货金价星期五（10月16日）下跌0.1%至每安士4165美元，全周回跌0.7%；期货金价星期五虽上升0.3%至每安士4181美元，全周仍回跌0.8%。

路透社报道引述道明证券（TD Securities）全球大宗商品策略主管巴特·梅莱克（Bart Melek）说：“目前市场处于明显的区间震荡态势，且正趋向于下方的支撑区间，主要原因在于美联储后续的行动仍存在很大不确定性。”

美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）星期五对美国经济的韧性表达了乐观态度，但并未就美联储未来的利率路径提供任何线索。

星期四（15日）公布数据显示，美国上月生产者价格创下四年半以来的最大涨幅。在此之前，星期三公布的消费价格报告也显示，9月份物价上涨速度有所加快。

根据芝加哥商品交易所集团（CME）的“美联储观察工具”（FedWatch Tool），交易员普遍预计美联储本月将维持利率不变，同时市场定价反映出12月加息的可能性为90%。加息将对金价不利，因为持有黄金并不能赚取利息。

凯投宏观（Capital Economics）气候和大宗商品经济师哈马德·侯赛因（Hamad Hussain）指出：“今年剩余时间，随着美联储继续加息，并且市场对人工智能热潮结束的担忧被证明是暂时的，金价可能会小幅走低。”

中东冲突爆发后 金价已跌约五分之一

自2月下旬中东冲突爆发以来，金价已下跌约五分之一。中东冲突扰乱了能源市场，并加剧通货膨胀，导致各国央行纷纷收紧货币政策，其中美联储上个月作出自2023年以来的首次加息。

贵金属信息服务商金拓（Kitco）每周调查显示，在12名受访分析师中，四名或33%预计金价接下来一周将上涨，两名或17%看跌，其余六名或50%认为金价将横盘震荡。在139名参与网络调查的投资者中，60人或43%预计金价接下来一周将上涨，63人或45%看跌，另有16人或12%预计金价横摆。

金拓报道Barchart.com高级市场分析师纽瑟姆（Darin Newsom）看涨金价，纽瑟姆说：“眼下，我并不关心技术面或基本面分析。”他关注的是美国是否会对伊朗使用核武器或向伊朗派遣地面部队。如果局势彻底恶化，长期投资者或许会重新对黄金产生兴趣。

Adrian Day资产管理公司总裁阿德里安戴（Adrian Day）则认为，在金价实现突破之前，市场还会经历一番反复震荡。不过，突破时刻已指日可待，因为面对收益率飙升、美元走强以及油价上涨，黄金依然表现出韧性，下方支撑稳固，而战争的终结将带动美元和油价回落，进而降低通胀预期及加息预期，这很可能就是触发金价突破的催化剂。

StoneX Bullion公司市场分析师拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）仍然怀疑金价是否已经触底，他说：“我需要看到金价突破阻力区间，才会转为看涨。黄金的技术面走势仍处于胶着状态。”

另一方面，有分析师认为，除非金价跌破每安士4000美元价位，将继续看涨金价。也有分析师指出，金价与美国10年期国债收益率走向相反，收益率上升，金价就下跌，如果达到8%，金价将跌至3500美元。

接下来一周出炉的经济数据相对较少，包括美国星期二（20日）发布的9月份住房数据、星期四（22日）发布的每周初请失业救济金数据以及星期五的采购经理指数和消费情绪报告。