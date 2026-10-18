英伟达（Nvidia）参与投资的数据中心运营商CoreWeave遭投资者抛售，在星期五（10月16日）大跌12%，成为人工智能潜在泡沫的首要抛售目标。

CoreWeave上星期五下跌11.9%，收报61.39美元（78.62新元）。

尽管公司估值390亿美元，但由于超大规模云服务供应商（hyperscaler）发布的第三季业绩纷纷显示，数据中心项目延后以及资本开支增速放缓，撼动投资者对人工智能基础设施业的发展信心。

这导致CoreWeave股票和债券皆大跌。股价上周下滑超过15%，同时在2030年到期的债券收益率则飙升500个基点，至近16%。

类似CoreWeave的新兴人工智能云服务公司（neoclouds），可说是人工智能生态系统中最弱的一环。这些公司大量举债，筹集资金用于采购晶片、购买土地和能源来建设未来才能带来收入的数据中心。

据路透社获取的一份内部备忘录显示，CoreWeave总裁英特拉托（Mike Intrator）向员工发出的通知指出，市场有时会“产生误解并做出非理性反应”，而公司的客户需求强劲。