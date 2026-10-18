正值英国新型云算力公司Nscale筹备首次公开售股（IPO）的关键时刻，微软（Microsoft）将退出与其达成的一项英国数据中心合作协议。

据彭博社引述《每日电讯报》（The Telegraph）报道，该项目位于英国埃塞克斯郡洛顿（Loughton, Essex），一直面临一连串工期延误，预计该设施要到2030年代才能接入电网供电。

Nscale位于挪威的旗舰项目同样延期了六个月，其规划容量30兆瓦的数据中心，目前仅6.4兆瓦投入运行。

IPO招股文件显示，Nscale约85%的合同业务，依赖微软和人工智能企业Anthropic；微软此前已确定成为 Nscale位于埃塞克斯郡数据中心的核心主力租户（anchor tenant）。

微软的退出，预计将对Nscale造成沉重打击。这家公司正寻求最早本月通过IPO募集高达30亿美元（约38亿新元）的资金，此前它就已在应对投资者对更广泛的人工智能基建风险所产生的担忧情绪。

Nscale是人工智能领域中，最受关注的新型云服务商之一。这类新兴企业致力于为人工智能构建超大规模计算集群，期望从大型科技巨头承诺砸下的数千亿美元中分一杯羹，也是AI繁荣供应链中的核心环节。

Nscale发言人向《每日电讯报》表明：“我们依然全力推进洛顿项目并深耕英国市场。除在英国物色其他扩建地点外，我们也在为该基地探索替代供电方案。

“我们与微软的关系依然稳固且着眼长远，这一波及全伦敦地区的电网问题，不会对我们的其他合同产生任何影响。”

微软则未置评。

近日来，同赛道的新型云服务商CoreWeave也成为市场焦点。其联合创始人透露，公司正探索在投资级债券市场借贷融资的途径，以吸收保险公司等机构的庞大资金池。

由于AI算力供应商及其客户正借贷数百亿美元来为大规模数据中心扩建筹措资金，投资者此前就已对算力供应企业抱持谨慎态度。

CoreWeave股价在本周前三个交易日暴跌，随后反弹，但市场担忧在星期五（10月16日）卷土重来，导致该股单周累计下挫25%，创下去年11月以来的单周最差表现。

此前，澳大利亚数据中心公司Firmus也因推介发行价未获得足够认购支持，被迫取消了IPO计划。