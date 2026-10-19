美国人工智能（AI）公司Anthropic星期天（10月18日）宣布，将设立一个新的公共利益基金（public benefit fund），并承诺把公司5%的股份投入到基金中，旨在提升基金的捐赠能力和规模，从而更好地服务于公共利益。

Anthropic说，公益基金将重点关注AI对劳动者的影响，可用于支持多种项目，包括向非营利组织捐款、直接向特定群体提供资助，支持应对AI影响劳动力市场的相关举措等。

路透社报道说，在设立这个新公益基金的同时，Anthropic正在筹备史上规模最大的首次公开售股（IPO）项目。不过，因为公司采用公益公司（public benefit corporation）的法律架构，管理层在追求投资者利润的同时，也必须兼顾更广泛的社会利益。

另外，当Anthropic估值在某个基准之上每增长50%，董事会也有权决定是否向基金额外注入2%的公司股份。公司尚未披露相关基准的具体数值。

路透报道指出，Anthropic将自身定位为一家“安全至上”的AI实验室。公司曾说，AI可能对人类构成“灾难性或生存层面的风险”；在Anthropic261页的招股书中，约有80页专门用于阐述各类风险因素。

同时，Anthropic也强调这个基金持有的任何股权，都不得用于在美国境内或海外进行游说或政治捐赠。

Anthropic将在未来几个月内进一步披露关于基金的治理、架构，以及可能导致其持股比例上升的估值门槛等信心。此外，公司还将披露相关公益进展。

路透新闻说，不包括未来可能增发的股份，若加上创办人捐出80%股份的承诺，以及员工捐赠配捐计划，Anthropic预计约有20%的股份将用于公共目的。

对于拟将5%股份注入新公益基金的行为，Anthropic竞争企业之一xAI的创办人全球首富马斯克在社交媒体上评论称，建议“直接把这些股份分给公众”。