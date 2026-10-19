法国爆发大规模示威反对生活费高涨演变成暴力冲突，欧元因此承压，进而使美元趋稳。

星期一（10月19日）亚洲交易时间一开始，欧元跌0.1%至兑1.1225美元。由于欧元在美元指数（dollar index）的权重最大，欧元走软促使美元走稳，达101.83的水平。

InTouch资本市场亚洲外汇主管威廉（Kieran Williams）说：“周末的动荡局势对欧元的影响，主要体现在法国债券市场，而非直接影响。”

美元兑其他货币方面，由于日本央行行长植田和男说，日本的潜在通货膨胀率“非常接近”2%的目标，1美元兑日元维持在158日元水平。

中国第三季国内生产总值（GDP）数据公布之前，美元兑人民币的价位也维持在6.6842的水平。

在油价方面，星期一的布伦特原油期货下跌1.7%至108.02美元（约138.18新元）。美国总统特朗普取消对俄罗斯的制裁和关税，这可能促使俄罗斯燃料出口增加。

截至星期一早上10时45分，美元指数报101.82，微跌0.01%。1欧元兑1.12美元，跌0.1%。