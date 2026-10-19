星期一（10月19日）重点：

美国华尔街股指期货星期一（10月19日）全面回升。 在晚上7时截稿时，道琼斯指数期货上涨 0.27%（140.00点），标普500指数期货上涨 0.66%（50.75点），以科技股为主的纳斯达克100指数期货领涨 1.28%（377.00点）。

经历上周科技股及晶片板块的剧烈震荡后，市场情绪在周一盘前明显回暖。投资者正密切关注即将于本周集中公布的重磅科技巨头第三季业绩报告，其中包括超级大盘股Meta Platforms（META）以及特斯拉（TSLA）。此外，地缘政治局势与中东能源供应担忧略有缓和，布伦特原油期货小幅回落至每桶108美元附近，也为美股盘前反弹提供了支撑。

美国股市上星期五收盘走低，全美交易所成交量相对活跃，达 186亿股，高于过去20个交易日 177亿股 的平均水平。标普500指数下跌 85.44点（或 1.1%），收报 7,658.62点；纳斯达克综合指数大跌 572.99点（或 2.2%），收报 26,137.85点；道琼斯工业平均指数下跌 189.01点（或 0.4%），收报 51,990.05点。从全周表现看，标普500指数累跌近 1.95%，纳斯达克指数下挫 4.48%，创下今年6月以来最大单周跌幅；道琼斯指数则按周逆势上涨 0.67%。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla，TSLA）： 继上周发布与SpaceX合作打造的第二代Roadster跑车后，股价盘前延续活跃度。投资者目前将焦点转向即将在10月21日闭市后公布的第三季财报，关注汽车交付量背后的毛利率与现金流状况。

CoreWeave（CRWV）： AI算力供应商CoreWeave在上周因债务融资成本企稳反弹后，周一盘前随着科技板块整体回升，吸引资金跟风。

Netflix（NFLX）： 盘前交易温和上扬。集团此前宣布高管变动并计划在本周公布财报，市场正评估其全球订阅增长及成本控制措施。

英伟达（NVIDIA，NVDA）与阿斯麦（ASML）： 晶片板块盘前出现集体反弹，英伟达及相关半导体概念股在经历了上周的深度回调后，盘前半导体指数期货涨幅居前。

盘前活跃股按交易量排序： 英特尔、SpaceX、英伟达、SK海力士ADR和Nebius Group。其中，Nebius Group、SK海力士和英特尔盘前领涨。

星期一下文我们来看看科技巨头Meta Platforms的最新动态。

Meta Platforms（纳斯达克代码：META）

社交媒体与人工智能巨头Meta Platforms将于本星期三（10月21日）美股闭市后公布2026财年第三季度业绩，成为本周期科技股“七巨头”（Magnificent 7）中率先接受市场检验的重磅企业之一。

分析师指出，Meta不断扩大的人工智能生态系统可能成为推动其股价上涨的催化剂。（档案照片）

消息发布前夕，Meta股价星期一美股盘前跟随科技板块同步走高，涨幅超过 1.5%。

华尔街投行与分析师目前普遍预计，受广告需求持续复苏以及人工智能（AI）驱动的推荐算法提升用户参与度的带动，Meta 第三季营收将取得同比显著增长。市场对集团广告业务在短视频（Reels）及智能广告投放工具方面的变现能力保持乐观。

除了核心广告业务外，投资者本季度的关注焦点将集中在 Meta 的资本支出（CapEx）预期上。Meta 之前持续加大对AI基础架构与算力中心（包括采购高性能 GPU 及打造专属AI大模型）的投资，市场正急于了解管理层对2027年资本支出指引的最新表述，以及这些高额投入转化为实际营收的路线图。

另外，Meta 在AI消费端硬件，如与雷朋合作的智能眼镜 Ray-Ban Meta及新一代虚拟实境（VR）和扩增实境（AR） 设备上的进展，亦是市场评估其多轨业务增长潜力的重要指标。

美国银行证券分析师指出，Meta不断扩大的人工智能生态系统可能成为推动其股价上涨的催化剂。

分析师认为，应用普及程度提高、企业级人工智能合作以及基础设施效率改善，有望支撑更高估值。

不过，人工智能成本上升及变现前景的不确定性，可能给2027年的盈利增长带来压力。美国银行证券仍持看涨立场，理由是Meta在广告业务上的优势以及不断提升的人工智能能力。

投资者将关注该公司公布的第三季度业绩，以了解人工智能应用、支出及盈利前景的最新情况。