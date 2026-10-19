日本第一生命控股集团（Daiichi Life Group Inc.）拟出价收购澳大利亚金融公司Challenger Ltd的剩余股权，对公司的整体估值约为79亿澳元（约70亿新元）。这是日本保险公司积极拓展海外业务的最新举措。

根据彭博社报道，在星期一（10月19日）发布的一份声明中，Challenger透露已收到第一生命旗下澳洲子公司发出的初步收购要约，拟以每股11.80澳元的价格收购它尚未持有的剩余79.5%股份。这出价比Challenger的收盘价高出约20%，对第一生命尚未持有的这份股权估值约为63亿澳元。

若交易达成，第一生命将掌控澳洲最大的年金提供商，从而打入该国快速增长的养老市场。由于国内人口萎缩限制本土的前景，日本保险公司正纷纷通过海外并购寻求增长。

Challenger官网信息显示，公司成立于1985年，是一家在悉尼上市的投资管理公司，管理资产规模约为1280亿澳元，主要为客户提供退休后的财务保障。

受此消息刺激，Challenger星期一在悉尼股市的股价一度暴涨18%；第一生命在东京上市的股票上涨约1%。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）点评说：“虽然每股11.80澳元的收购价较10月16日的收盘价溢价20%，但如果根据‘分类加总估值法’考量Challenger旗下人寿保险、资产管理和银行业务资产的市场价值，这出价实际上仍存在13%的折价。”