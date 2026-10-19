在股票市场获得评级上调后，越南计划于明年第一季度推出股票指数期权，以期深化资本市场并吸引更多海外投资者。

根据彭博社报道，河内证券交易所（Hanoi Stock Exchange）总经理武氏翠雅（Vu Thi Thuy Nga）在接受采访时指出，挂钩VN30指数的期权合约测试定于今年11月和12月进行。指数由胡志明市证券交易所市值最大的30只股票组成。

富时罗素（FTSE Russell）于上月正式将越南从“前沿市场”（Frontier Market）上调至“二级新兴市场”（Secondary Emerging Market）。推出这些新的衍生品旨在吸引更多外资流入越南股市。

尽管纳入过程将分阶段进行，但这一评级上调预计将大幅拓展越南获取全球新兴市场投资资金的渠道。

武氏翠雅说，监管部门希望新期权产品能够活跃交易并改善流动性，从而吸引更广泛的市场参与。

她说，这是一个备受期待的产品，希望能助力越南市场腾飞。“既然我们的市场评级已经得到提升，就需要推出能够与更成熟交易所接轨的产品。”

近年来，越南实施一系列改革以提高市场开放度与可及性。

除了其他举措外，官方已取消针对股票交易的预缴资金要求，推进截至2027年建立中央结算系统的计划，并允许外国投资者通过全球经纪商直接进行交易。此外，越南还在评估允许午间休市时段继续交易以及扩大每日股价涨跌幅限制的方案，以进一步提升市场流动性。

在富时指数升级带来的乐观情绪推动下，VN30指数曾在今年8月份上涨5.9%，但随后在9月份回调下跌3.8%。