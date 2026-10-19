随着油价下跌，比特币星期一（10月19日）随其他风险资产反弹，价格回升至8万2000美元（约10万5000新元）。

据彭博社星期一报道，这一最早问世的加密货币一度上涨2.4%，伦敦早盘时徘徊在8万2600美元附近。规模较小的代币也有所上涨。以太币一度上涨3.7%，Solana涨幅超过4.7%。

有迹象显示，自美国与伊朗开战以来，中东石油供应保持稳定，推动油价从五个月高点回落，风险偏好初步回升，加密货币也随之反弹。

布伦特原油一度下跌2%，标普500指数期货的一项指标上涨约0.8%，纳斯达克100指数期货上涨1.3%。

报道指出，宏观环境改善帮助比特币扭转了上星期的走势。上星期，市场再度质疑人工智能领域的巨额支出，科技股领跌股市，比特币随之下跌约3%。

油价仍处于每桶约107美元的高位，高于上星期大部分时间的水平。

机构对比特币的需求也连续两星期回落。在美国上市的现货比特币交易所交易基金（ETF）上星期净流出2亿2860万美元，前一星期的净流出资金则达6亿8100万美元。

比特币仍处于上星期8万至8万5000美元的交易区间内，但仍远低于其历史最高水平。