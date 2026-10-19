韩国晶片双雄三星电子、SK海力士股价大幅承压之际，主要国家养老基金韩国国民年金公团（National Pension Service，简称NPS），也随之蒙受约182万亿韩元（约1753亿新元）的损失。

据金融数据提供商FnGuide的资料，截至10月15日，NPS在287家持股比率至少5%的上市公司中的股份估值，从6月底的接近516万亿韩元，跌至333.53万亿韩元。这是基金自2024年末季以来，首次出现季度下滑。

在今年上半年，NPS曾交出亮眼战绩，投资回报率达到27.2%。截至6月底，NPS资产管理规模为1866万亿韩元。

由于NPS持有大量三星电子、SK海力士的股份，因此投资表现容易受到科技股表现的影响。

截至星期一（10月19日），SK海力士和三星电子，已分别在近五个交易日内，下滑16.97%以及9.73%。

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