鸿海精密工业股份有限公司（Hon Hai Precision Industry Co.）将斥资1150亿日元（9亿3000万新元），收购三菱电机（Mitsubishi Electric Corp.）汽车零件部门50%的股份。

交易完成后，这个部门将成为由三菱和鸿海各持一半权的独立合资公司，目标是将新公司打造成销售额超过1万亿日元的企业。

双方星期一（10月19日）在东京举行的新闻发布会上说，三菱将为鸿海（也称富士康，Foxconn）开发的电动车平台提供电动动力总成（electric powertrain）、自动驾驶和车载智能方面的技术。

这项合作让正在向电动汽车业推广代工制造模式的富士康，在汽车业进一步站稳脚跟。同时也为三菱电机提供了一个扩大汽车零部件业务的合作伙伴。

两家公司计划把三菱与汽车制造商的长期合作关系，与富士康更快速的开发模式相结合，同时将业务范围，从传统的汽车零部件拓展至电动汽车和自动驾驶平台。

若按企业价值计算，这笔交易对这项新汽车业务的估值为3200亿日元。

截至今年3月的财年，三菱电机汽车零部件部门的营收达到8760亿日元，营业盈利达540亿日元。

这项交易预计会在2027年10月完成，三菱电机预计本财年的减值支出约1000亿日元。公司计划于10月30日更新全年盈利预测。