知情人士称，AI云计算公司Nscale正在洽谈向Anthropic出售算力，潜在交易价值约450亿美元（约576亿新元）。

彭博社引述消息人士报道，这家获英伟达投资的数据中心开发商正寻求与Anthropic达成第二笔重大协议，涉及其位于西弗吉尼亚州的Monarch数据中心园区第二座设施。根据与Nscale拟议首次公开售股（IPO）有关的一份监管文件，Anthropic此前已与Nscale达成价值最高约446亿美元的基础设施协议。

部分知情人士称，Monarch第二座设施将采用英伟达先进的Vera Rubin AI晶片，可提供460兆瓦算力。Anthropic还对计划建设的Monarch第三座设施拥有优先购买权。

知情人士称，双方最快可能在未来几天敲定协议。由于讨论未公开，他们要求匿名。相关磋商仍在进行，计划细节可能发生变化，目前尚未作出最终决定。Anthropic和Nscale的代表不予置评。

如果再拿下一笔数百亿美元的算力合同，将有助于Nscale的上市前景。这家公司寻求上市时估值约300亿美元。据彭博新闻此前报道，一批投资者已敦促Nscale下调IPO估值目标。

Anthropic是Nscale最大的客户之一，也已成为数据中心服务商的重要大客户。这家公司已签署的协议包括与Fluidstack达成的500亿美元协议、与基础设施初创公司Volta Infrastructure Holdings达成的100亿美元协议，以及与马斯克旗下SpaceX达成的450亿美元协议。

Nscale的IPO文件显示，位于西弗吉尼亚州的Monarch园区全部建成后，总电力容量可扩展至逾8吉瓦。