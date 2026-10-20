新电信关联公司Mynt在菲律宾证券交易所交易首日，股价高开6.63比索（约0.13新元）。Mynt也是菲律宾有史以来最大规模的首次公开售股（IPO），以及亚细安2021年来最大的IPO，共筹集530亿比索。

Mynt是菲律宾电子钱包GCash运营商，在首次公开售股中，以每股6.60比索发行80亿3000万股，集资530亿比索。若超额配售选择权全部行使，公司最高集资额可达600亿比索。

公司股票星期二（10月20日）挂牌交易，开市价为6.63比索，比发股价高0.5%。

Mynt的联合承销商摩根大通（JP Morgan）指出，Mynt的上市吸引20个基石投资者，数目是菲律宾首次公开售股中最多的，其中四个还是首次在当地市场投资。

基石投资者包括贝莱德（BlackRock）、富达环球投资基金（FIL Investment Management）和施罗德（Schroders）。

摩根大通也指出，认购倍数远超预期，吸引全球长期投资者、主权财富基金、当地机构和多元策略基金的支持。

Mynt将把上市所得用于扩大数码金融服务、开发新产品和一般运营。

根据彭博社整理的数据，Mynt的估值为4420亿比索，使它成为菲律宾第三大的金融公司，在当地企业中排名第七。

这笔交易有助提振整个市场的希望。菲律宾市场一直由银行、房地产发展商和企业集团主导。市场观察人士热切关注这只新经济概念股，能否帮助赢回全球基金的青睐。这些基金已连续第九年抛售菲律宾股票。

过去10年，由于市场多样性有限、交易量低迷等结构性挑战，菲律宾股市表现不佳。

Mynt是新电信菲律宾合资企业环球电信（Globe Telecom）的合资企业。

截至新加坡时间星期二上午10时40分，Mynt的股价报6.72比索，最高曾达到6.76比索；新电信起1.2%至4.23元。