知情人士透露，人工智能公司OpenAI正加快筹资步伐，力争在竞争对手Anthropic预计于11月中旬首次公开售股（IPO）前，取得投资者承诺。这轮规模约300亿美元（约384亿新元）的融资，可能使OpenAI估值超过1.4万亿美元。

路透社报道，两名知情人士说，这次融资时间表异常紧凑，部分原因是OpenAI希望抢在Anthropic上市前完成筹资。随着两家前沿人工智能公司争相吸引相同的投资者，两者的资本竞争日益激烈。

其中一名知情人士说，日本软银集团（SoftBank Group）、阿布扎比投资机构MGX及其他现有投资者，正商讨参与这轮融资。

OpenAI上周与长线投资基金及主权财富基金举行会议，当时Anthropic也在举办投资者说明会。知情人士说，OpenAI这轮融资的推进速度预计快于同等规模融资的惯常节奏。

OpenAI也需要资金履行庞大的基础设施投资承诺，并加强资产负债表，以应对IPO市场若进一步恶化、导致原定2027年的上市计划延后的风险。

知情人士说，OpenAI正向投资者强调，自推出GPT-6 Astra模型后，业务增长有所加快。公司称年化营收已达到500亿美元，并预计到今年底增至700亿美元。

OpenAI也下调较低价模型的价格，并称此举带动使用量增长。知情人士补充，公司告诉投资者，未来仍有进一步降低人工智能模型价格的空间。

路透社此前报道，Anthropic截至7月的年化营收约为650亿美元。这家公司向投资者透露，今年第三季营收从第二季的116亿美元增至168亿美元。不过，月度营收增长速度放缓，引发投资者对其估值的疑虑。

其中一名知情人士说，OpenAI希望在Anthropic披露更多财务数据、让投资者得以更全面比较两家公司之前，完成这轮融资。

OpenAI目前采用净额方式确认营收，即预先扣除合作伙伴分成；公司曾指Anthropic把通过第三方云服务商销售的合约总值全数计入营收，导致营收被高估。Anthropic此前回应路透社时说，公司遵循既定会计准则。

OpenAI今年3月完成创纪录的1220亿美元融资后，估值达到8520亿美元。这轮融资包括亚马逊承诺的最多500亿美元投资。