船只和石油设施遇袭，加剧市场对石油供应受干扰的担忧，布伦特原油价格星期二（10月20日）触及五个月来的高点。

路透社报道指出，胡塞武装袭击沙特阿拉伯基础设施以及海湾地区发生船只遇袭事件所带来的地缘政治风险溢价，已被交易员计入原油价格中。

与伊朗结盟的也门胡塞武装星期一（10月19日）说，他们对沙特的能源、机场和军事目标发动多次袭击，其中包括位于延布（Yanbu）的沙特阿美（Aramco）设施、谢巴（Shaybah）油田、利雅得哈立德国王（King Khalid）国际机场，以及艾卜哈（Abha）机场。

沙特官方并未立即证实胡塞武装的说法，路透社也无法独立核实这些消息。

布伦特原油期货价格星期二一度升至每桶111.05美元，创下自5月以来的最高水平。截至格林威治标准时间08:10，布伦特油价报110.80美元，上涨1.25美元，涨幅为1.1%。

美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格星期二最高触及每桶104.94美元，为9月以来的最高水平。最新报104.80美元，上涨1.14美元，涨幅为1.1%。

荷兰国际集团（ING）的分析师在星期二的一份报告中指出：“油价依然获得强力支撑。鉴于当前局势的波动性，这表明市场已将显著的风险溢价计入价格之中。

“然而，如果地缘政治环境紧张，能源供应仍能保持顺畅，那么风险溢价可能会逐渐消退。但目前显然尚未出现这种情况。”

船舶追踪机构Kpler在星期一的一份报告中指出，据报道，在过去两周内至少有18艘船只遭到袭击，这使得风险溢价得以维持。

同样在星期一，胡塞武装对也门舍卜沃省（Shabwa）一处政府安全部队训练营发动袭击，造成58人死亡，200多人受伤。

这些新一轮的袭击加剧市场对区域稳定的担忧，并凸显中东地区能源供应面对的持续风险，促使油价维持在每桶100美元以上。

路透社星期一公布的一项初步调查显示，分析师预计，美国上星期原油库存及成品油库存均有所下降。