星期二（10月20日）重点：

交易所总成交量为152亿7000万股，低于过去20个交易日的全日平均成交量172亿6000万股。

美国股市星期一收市表现分化。标准与普尔500指数升31.29点或0.41%，闭市报7690.73点。纳斯达克综合指数升290.85点或1.11%，报26430.89点。道琼斯工业指数跌36.38点或0.07%，报51966.03点。

油价上涨是市场另一个关注点。布伦特原油期货一度突破每桶111美元（约142新元），为5月以来首次。彭博社报道，交易员正在衡量伊朗在霍尔木兹海峡发动更多袭击的风险。尽管油价走高，美国国债仍获得避险买盘，10年期国债收益率跌两个基点至5.12%。

这轮担忧也延伸至美国盘前交易。美国AI云端服务商CoreWeave跌4.24%，荷兰AI云端服务商Nebius Group较早时跌2.9%。瑞士资产管理公司Bellecapital首席投资官Mathias Heim说，企业不断上调资本开支预测，短期内不太可能再被市场视为利好。他预计，受惠于AI资本开支的企业增长可能放缓，负债较高的AI云端服务商仍会面对压力。

韩国人工智能（AI）基础设施公司Elice上市首日一度跌约32%。彭博社报道，这是韩国较大规模新股历来最差的上市首日表现，令市场重新关注AI数据中心投资能否带来足够回报。澳洲数据中心运营商Firmus Grid也在10月9日撤回悉尼上市计划，原因是公司未能说服投资者接受其估值。

美国华尔街股市主要股指期货在星期二盘前全面下跌，科技股承压。截至8时30分，标准与普尔500指数期货跌21.25点，报7713.25点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌212点，报29510.50点；重量级的道琼斯指数期货跌33点，报52149点。

盘前交易重点：

企业业绩也是市场焦点。通用汽车（General Motors）、孩之宝（Hasbro）、哈里伯顿（Halliburton）和3M公司（3M）预计在美国股市开市前公布第三季业绩。太空探索技术公司（SpaceX）和网飞（Netflix）预计在收市后公布业绩。

脸书母公司Meta Platforms和特斯拉（Tesla）则预计在星期三收市后公布业绩。彭博社报道，投资者将关注网飞能否再次推出热门影视作品，扭转今年以来市值缩水1350亿美元（约1727亿新元）的局面。

下文我们来看看Meta Platforms的AI支出、广告业务和AI代理Muse，能否让投资者相信公司的庞大投入正在带来回报。

3M公司盘前升3.9%。公司扩大与亚马逊（Amazon）的商业合作，并向亚马逊旗下子公司发出认股权证，后者有权购买价值超过5亿2100万美元的3M普通股。美国钢铁生产商Steel Dynamics盘前跌6.3%，公司第三季盈利低于市场预期。

企业仍在扩大AI投资。亚马逊计划在2027年向德国投资超过160亿欧元（约230亿新元），用于数据中心、AI基础设施、卫星网络、物流和视频制作等业务。相关晶片采购也受到关注。路透社另引述知情人士报道，腾讯控股（Tencent Holdings）、阿里巴巴集团（Alibaba Group）和字节跳动（ByteDance）已订购超过300万张英伟达RTX Pro 5500图形卡。

数据中心建设也带动电气设备需求。瑞士工业集团ABB第三季订单高于市场预期，公司说，数据中心和公用事业客户对电气组件的需求增加。不过，路透社报道，ABB股价跌近6%，市场对AI投资能否持续的担忧，盖过了创纪录订单的利好。