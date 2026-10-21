富兰克林邓普顿固定收益投资主管警告，法国债券如果持续遭抛售，可能升级为欧元区债务危机，一旦这种情况发生，严重程度可能超过近十几年前发生的欧债危机。

彭博社报道，富兰克林邓普顿固定收益全球首席投资官德赛（Sonal Desai）说：“我认为没有人真正为欧债危机2.0版做好准备，如果这场危机真的爆发，情况可能会严重得多。”

尽管这种情景尚未成为现实，但法国借贷成本近期上行以及法国作为欧元区第二大经济体的地位令德赛对未来感到担忧。

星期二（10月20日），法国10年期国债相对于同期限德国国债的收益率溢价自2012年1月以来首次突破150基点。

2012年接近欧元区主权债务危机最严重的阶段。那场危机最初以希腊为中心，随后蔓延至爱尔兰、葡萄牙和西班牙等国。

德赛说，作为欧盟创始成员国之一，法国若出问题，欧盟可能将面临更大的压力测试。

法国经济规模达3万亿欧元，债务约3.6万亿欧元。德赛说：“法国的债务规模是当年希腊的10倍以上，简单的救助方案不可行。”

不过，当前情况与当年也存在差异。法国目前仍拥有投资级信用评级，而作为法国主权债券主要持有者的银行业，资本状况也好于2010年。

德赛指出，富兰克林邓普顿的债券投资组合在意大利和法国更偏向久期较短的资产，相比之下，对西班牙和德国债券的看法更为积极。

德赛说：“我们不应低估欧元区可能出现大幅波动的风险。”