数据中心运营商NextDC股价暴跌。此前这家公司说，由于社区反对，公司在墨尔本的一个主要项目延期，正在考虑不可抗力选项并下调盈利预期。

这家澳大利亚公司星期三（10月21日）在一份声明中说，将截至2027年6月的本财年息税折旧摊销前利润预期下调至2.45亿澳元（约2.2亿新元）至2.65亿澳元，此前预期为3.85亿澳元至4.1亿澳元。

悉尼时间星期三上午10时股市开盘时，这只股一度下跌44%。

根据声明，此次盈利预期下调，是因为当地社区和利益相关方反对NextDC在墨尔本的M3数据中心项目，导致电力供应商Jemena Electricity Networks暂停电力连接工作。公司还在评估资本支出计划，并暂停所有新的开发项目和土地收购。

NextDC说：“公司正在考虑是否可以根据不可抗力条款和这些合同中的其他相关条款获得援助。”

数据中心在全球范围内正面临着来自社区的强烈反对，原因是其对能源和水资源的影响以及环境问题。

据数据中心观察组织，在美国，由于遭到反对声浪，今年上半年至少有106个服务器机房项目，总投资约1980亿美元，遭到阻止或延期。

这一挫折凸显澳大利亚数据中心建设面临的挑战。

据澳大利亚联邦银行估计，到2030年，澳大利亚数据中心建设的投资额可能达到1500亿澳元。

这些耗能巨大的设施需要全天候可靠的电力供应，而与此同时，澳大利亚却在逐步淘汰老旧的燃煤电厂，并更加依赖波动性较大的风能和太阳能。

除非发电、储能和电网容量方面的投资能够跟上步伐，否则扩张计划可能会被推迟。