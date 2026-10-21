至少三家北亚炼油公司因美伊战事影响原油输送，计划削减向中东购买的原油量，改而向其他产地购买。

根据路透社报道，除了印度炼油公司之外，大多数亚洲炼油公司与中东产油公司的年度合同在10月到期，并会从下个月开始购买在明年1月装船的原油。

亚洲买家一般会派油轮进入波斯湾，装载在长期合约以离岸价方式购买的原油，但在今年大部分时间里，由于途经霍尔木兹海峡的船只屡遭袭击，买家无法以这种方式运输。

知情人士告诉路透社，由于战争结果和海峡局势仍不明朗，这些买家在签署长期的原油采购合同时，将采取更保守的态度。

为了促进出口，沙特阿美（Saudi Aramco）、阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co）、科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corp）和卡塔尔能源公司（QatarEnergy），以通过海峡运出并在阿曼湾把原油转运到另一艘船的方式，出售现货原油。

与此同时，伊拉克国家石油营销组织（SOMO）则一直提供大幅折扣，以吸引买家进入波斯湾内提油。

然而，产油公司与客户就“现货采购是否可计入长约履约量”一事争执不下。

知情人士称，沙特阿美已要求至少一个买家在2027年补足今年的提油缺口。

沙特阿美拒绝对路透社的询问置评。