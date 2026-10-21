蒂芙尼亚洲最大门店所在的日本东京银座大楼，推出市场数月后降价三分之一，表明在利率上升和通胀背景下，日本房地产市场在降温。

根据彭博社报道，这座大楼位于东京繁华的银座地区，据知情人士透露，大楼业主Kurosawa Group此前要价1200亿日元（约9亿7000万新元），但几个月下来都没找到买家。有鉴如此，这家非上市公司目前接受低至800亿日元的报价。

根据销售文件，路威酩轩集团（LVMH）旗下的蒂芙尼与大楼签订25年的固定租约。知情人士说，在通胀环境下，这份与蒂芙尼签订的固定租金长合约令潜在买家却步，因为当前投资房地产的一大吸引力在于提高租金的能力。

这也凸显出近几个月日本房地产市场情绪恶化。借贷成本上升及通胀压力正在挤压回报率，迫使买家变得更加挑剔。在日本央行以1990年以来最快节奏上调利率之后，日元疲软和持续通胀也强化市场对进一步加息的预期。

知情人士称，大楼业主总部位于东京，并不急需现金，也可能最终决定不予出售。