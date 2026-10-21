随着美国政策担忧缓解、药物研发持续创新以及人工智能（AI）加速应用，全球医药业正迎来强劲复苏。

私人银行瑞士隆奥（Lombard Odier） 星期三（10月21日）发布最新一期《首席投资官办公室视角》（CIO Office Viewpoint）报告，提出以上观点。

报告认为，在结构性与战术性积极趋势的支撑下，医疗行业目前仍是最受看好的投资板块之一。

随着美国政策风险与市场担忧显著减轻，即便在利率上升的大环境下，制药企业估值依然保持良好韧性。

报告指出，美国政策的不确定性已大幅降温，直接推动了制药与生物科技企业估值的回升。

大型制药公司此前承诺将扩大在美国的本土制造投资，且多数公司已签署了比原先预期更为温和的药品定价协议。

此外，尽管各大药企在未来几年面临严峻的专利到期风险，但这反而成为了驱动行业创新的强劲动力，倒逼企业加快研发并补充后续产品管线。

报告指出，减重药物的蓬勃发展、免疫疗法以及新型抗癌药物的研发突破，配合人工智能（AI）在研发端的加速落地，为整个行业注入强大的增长动力。

融资环境改善与并发收购（M&A）活动的增加大幅利好生物科技公司。与此同时，医疗科技（Medtech）和生命科学工具行业也正从周期性复苏中受益。

鉴于医疗健康行业稳健且加速增长的盈利表现，以及长期良好的结构性需求趋势，瑞士隆奥保持对全球股票的超配评级，并继续坚定看好医疗板块。

在技术赋能方面，药企预计AI未来将承担10%至30%的临床前研究工作，有望将药物研发成本降低16%，并大幅缩短上市周期。

在诸多利好因素的共同推动下，瑞士隆奥预测，全球医药行业的盈利增长将在2027年加速至18%，成为仅次于信息技术（IT）板块的全球第二大高速增长行业。