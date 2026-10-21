法国连日爆发的社会骚乱和抢掠事件打击消费者信心，法国最大零售商之一家乐福（Carrefour）下调全年盈利预测，并削减盈利能力及资本支出目标。

家乐福星期二（10月20日）宣布，将今年调整后每股盈利（EPS）预测从之前预计的“高个位数增长”，下调至“持平至小幅增长”。

家乐福首席执行官邦帕德（Alexandre Bompard）说：“集团在法国正面临前所未有的局面。”他指出，目前消费者支出趋势以及商店能否正常营业，都存在高度不确定性。

家乐福在纽约交易的美国存托凭证（ADR）一度下跌8.7%，在巴黎的股价今年来累计上涨16%。

法国周末爆发的生活费抗议活动吸引超过50万人参与，随后局势恶化，行动迅速的抗议者袭击数百家商店，砸破店面玻璃并抢掠商品。巴黎及其他城市部分地区实施宵禁后，骚乱有所缓和，但抗议者已号召星期六（24日）再次展开行动。

家乐福说，骚乱首日约50家门店受到冲击，其中许多遭到抢掠并严重损坏。邦帕德在与分析师的电话会议上说，骚乱导致客流量减少、宵禁下营业时间缩短，以及保安和物流成本增加。

家乐福估计，骚乱对盈利能力造成的影响最高可能达到2亿欧元（约2.9亿新元）。

荷兰国际集团（ING）法国和瑞士高级经济师德蒙彼利埃（Charlotte de Montpellier）说，骚乱对法国经济增长的最终影响，将取决于持续时间。

她在报告中指出，如果骚乱很快结束且集中在有限地区，对宏观经济的影响可能相对有限；但如果抗议活动反复发生，并导致商店关闭及交通中断，损失的经济活动将更难恢复。

家乐福是首家披露骚乱财务影响的零售商。由于家乐福在巴黎及其他城市拥有大量市中心和郊区门店，公司可能也是受影响较大的零售商之一。

邦帕德说，在零售业进入关键的年终销售期之际，骚乱已对消费者支出造成显著影响，而消费者本已受到能源成本上涨的压力。

包括零售商Fnac Darty，以及爱马仕（Hermès International）和古驰（Gucci）母公司开云集团（Kering）等奢侈品集团，将于本周稍后公布销售业绩，届时市场或能进一步了解骚乱对法国零售业的影响。