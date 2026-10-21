美国电商平台eBay将在全球裁员约9%，约1100名员工受影响。首席执行官伊安农（Jamie Iannone）在发给员工的内部备忘录中说，eBay将简化业务运作，并把资源转向增长最快的业务。

eBay发言人星期三（10月21日）向路透社确认裁员消息。

截至2025年年底，eBay在全球约有1万2300名员工。按这一基数计算，约1100名员工将受影响。

路透社报道，eBay在2026年2月裁员约800人，占员工总数约6%。eBay同月宣布以约12亿美元现金收购时装转售平台Depop，交易在7月30日完成。eBay在第二季业绩资料中披露，已支付14亿美元现金，其中包括初步购买价调整，最终金额仍待确定。

伊安农在备忘录中说，eBay的策略正在奏效。要继续把握前方机会，公司需要谨慎决定把重点和投资放在哪里。

路透社报道，eBay正拓展奢侈品认证、收藏品和翻新商品业务，吸引愿意为高价值商品支付更高价格的爱好者。

eBay股价自2026年年初以来上涨近40%，标普500指数同期约上涨12%。eBay星期三盘前交易跌1.8%。

此外，游戏驿站（GameStop）首席执行官科恩（Ryan Cohen）在5月3日提出以约555亿美元收购eBay的不具约束力的收购提议。eBay在5月12日拒绝这项提议，并说提案既不可信，也没有吸引力。

eBay投资者关系网站显示，公司第三季业绩电话会议定于10月28日举行。