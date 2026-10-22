另类资产管理机构HPS Investment Partners已同意向一家亚洲废弃物管理企业投资最高5亿5500万元。在被贝莱德（BlackRock）收购后，HPS正持续加速其在亚洲市场的资本布局。

根据彭博社报道，HPS旗下基金将认购SBTH Asia Holdings Pte发行优先股。SBTH是印度尼西亚雅加达能源与基础设施企业上市公司TBS Energi Utama旗下控股平台。此次融资所得将用于支持其废弃物处理业务在亚洲各地的扩张与增长。

在交易前，HPS于今年早些时候向马来西亚物流公司Teleport投资5000万美元（约6384万新元），这也是这家公司被贝莱德收购后在亚洲进行的首笔资产配置。HPS是贝莱德在全球强化其私募信贷业务核心布局的关键支柱。

SBTH是多家废弃物管理企业的控股母公司，包括总部位于新加坡的可瑞环境（Cora Environment），公司目前为超过47万户家庭及商业机构提供服务，也是新加坡三家公共废物管理公司之一。

可瑞环境前身是胜科工业子公司——公共垃圾收集业者SembWaste和提供综合废物管理服务的SembEnviro，2024年11月出售给印尼综合能源公司PT TBS Energi Utama Tbk。

这笔投资尚需获得TBS股东大会的批准。