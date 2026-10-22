比特币星期四（10月22日）回落至8万3000美元（约10万5900新元）下方，抹去前一交易日的涨幅。

彭博社星期四报道说，尽管投资者仍在持续买入美国现货比特币挂牌基金，这个加密货币鼻祖在亚洲早盘一度下跌2.4%。

截至新加坡时间下午1时，比特币价格徘徊在8万2700美元左右。以太币（Ether）、Solana和XRP等其他加密货币面对2%至3.5%的跌幅。

这次价格回调正值风险资产再次承压。投资者正在权衡科技行业好坏参半的财报，以及中东紧张局势升级导致油价上涨。亚洲股市和美国股指期货走低，而布伦特原油价格则攀升至110美元上方。

Orbit Markets联合创始人莫伦（Caroline Mauron）说，股市的疲软使比特币“回到近期的波动区间”。她补充道：“预计未来几天比特币会再次试探8万5000美元的水平，但市场信心可能依然有限。”

她还指出，美国联邦储备局发出的鹰派信号可能会对市场情绪造成压力。

与一年前超过12万6000美元的历史高点相比，比特币目前已下跌了三分之一。自8月以来的反弹曾让市场燃起希望，认为比特币今年有望再次冲击10万美元。但部分源于对人工智能相关支出规模的担忧所造成的市场动荡，令市场预期有所降温。

近期，随着挂牌基金资金的大量流入，机构对比特币的需求似乎正在回升。本周迄今，在美国上市的现货比特币挂牌基金已录得11亿美元的净流入，扭转了此前两周9亿零960万美元的净流出态势。

数码资产对冲基金Apollo Crypto投资组合经理普拉蒂克（Pratik Kala）说：“面对宏观冲击和‘人工智能交易’的平仓潮，比特币展现出惊人的韧性。预计它下一步走势将是向上。”