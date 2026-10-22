投资者对法国处理公共财政压力的能力感到担忧，加之全国各地爆发抗议示威及政治不确定性上升，令法国10年期国债收益率进一步突破5%。

路透社星期四（10月22日）报道说，截至下午4时20分左右，法国10年期国债收益率已升至5.09%，当日上涨10个基点。这不仅是2002年7月以来的最高水平，更是2013年以来首次超过美国国债收益率。

与此同时，作为市场衡量法国风险溢价指标的德国与法国10年期国债收益率利差进一步扩大，升至160.9个基点，是2011年11月欧元区债务危机以来的最高水平，或反映出投资者对法国当前财政前景深感不安。

此外，受避险需求支撑，德国10年期国债收益率下跌了1.5个基点至3.4%，这也导致欧元区各国的国债收益率与德国国债的利差随之扩大。

比利时国债收益率与德国国债收益率达到104.89个基点，是2013年以来的最高水平；意大利、西班牙和希腊等国的国债收益率与德国国债利差都有所上升。