星期四（10月22日）重点：

在科技股走势放缓之际，美国华尔街股市主要股指期货在星期四（10月22日）也跟着走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌78.20点或1.01%，报7679.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌了504.5点或1.69%，报29318.00点；重量级的道琼斯指数期货也退低360.50点，报52496.60点。

以科技股为主的纳斯达克指数在隔夜（星期三）则是引领华尔街全面收高。SpaceX和超微电脑（Super Micro Computer）发布的季度业绩，提振了投资者对人工智能（AI）相关股票的兴趣，尽管通信服务类股的疲软限制了整体涨幅。

SpaceX股价收盘时上涨7.80%。这家由马斯克（Elon Musk）创立的火箭与航天技术公司，公布了它挂牌以来的首份财报。财报发布后，马斯克还说将SpaceX与特斯拉（Tesla）合并会是“一个好主意”，这个言论也带动特斯拉股价上涨。

标准与普尔500指数隔夜上升44.60点，闭市报7757.17点。道琼斯指数起360.21点，闭市报52856.09点。纳斯达克100指数也升高1.13%或332.24点，最后以29822.52点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量只有161亿1000万股，比过去20天的171亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）今晚公布第三季度财报，并上调集团全年营业额和盈利预测。因为持续地缘政治冲突影响，集团旗下的导弹防御系统和战斗机需求强劲，推动业绩增长。集团高管们目前预计，2026年的营业额将在800亿美元至820亿美元之间，比之前预测的797亿5000万美元至817亿5000万美元高。另外，这家国防承包商也宣布，它已与美国国防部达成一项关于F-35“闪电II”战斗机的初步生产与保障协议。协议涉及未来10年内交货的850架该型战机。这款战机也是洛克希德·马丁航空部门的核心产品，为集团贡献近40%的季度营业额。洛克希德·马丁公司股价在今晚盘前上升3.27%，截稿时报570.00美元。

美国模拟晶片制造商德州仪器（Texas Instruments）隔夜盘后公布的第三季度营业额，同比增长28%至60亿6000万美元，调整后每股盈利是2.62美元，双双都比分析师预期的59亿2000万美元营业额和2.41美元每股盈利高。高管们也预计，第四季度营业额将介于58亿至63亿美元，每股盈利也会在2.45至2.79美元区间，两者中值都比市场原先预期高。尽管业绩与预测强劲，德州仪器股价在隔夜盘后仍小幅回落，反映部分利好可能已提前反映在股价中。该股在今晚盘前继续退低0.58%，截稿时报283.00美元。

莫德纳（Moderna）曾大胆押注并认为可以彻底改变癌症治疗的定制化mRNA技术，将于星期六（24日）在马德里举行的一场备受瞩目的医学会议上，由莫德纳和默克（Merck）联合开发的研究人员，公布试验性癌症治疗疫苗的完整三期临床试验数据。之前，这两家公司已表示这项研究已达到了主要和次要目标，但尚未披露关于患者在治疗后保持“无癌”状态持续时长等具体细节，因此这次发布的数据特别令投资者关注。莫德纳的股价在今晚盘前退低1.65%，截稿时报241.75美元。

星期四下文我们来看看社交媒体巨头Meta Platforms的最新季度业绩。今晚盘前该股退低1.81%，截稿时报684.86美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、SpaceX、CoreWeave Inc A股、IREN Ltd和特斯拉。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

在业绩公布后，Meta股价在盘后上涨，显示投资者首先肯定它的广告增长与业绩展望。但是对投资者而言，真正的考验不是Meta能否继续投入AI，而是它能否在维持广告业务增长的同时，也让庞大的投资产生足够回报。（路透社）

Meta Platforms Inc

（纳斯达克证券交易所代码：META）

社交媒体巨头Meta Platforms的广告生意依然火热，但是它的AI开支显著飙升，再加上法律费用拖累盈利，市场投资者对Meta的业绩表现无法万千感到兴奋，导致它的股价在今晚盘前一直走低。

Meta是在隔夜盘后公布截至今年9月底的第三季度业绩报告。集团营业额同比增长26%至646亿美元，比LSEG收集到的分析师平均预测634亿美元高。Facebook、Instagram和WhatsApp等应用的广告显示量（Impressions）同比增加10%，平均广告价格也上涨14%，反映广告商仍愿意为争取庞大的用户群视线而支付更高费用。

不过，亮眼的营业额增长，并没有直接转化为更高的盈利。Meta第三季度总开支同比大增68%至516亿1000万美元，营运盈利反而下跌37%至129亿9000万美元，营运盈利率也从去年同期的40%显著下降至20%。

其中一个重要原因，是集团把它与美国各州就青少年心理健康，以及社交媒体相关诉讼达成协议的98亿9000万美元费用，计入在第三季度的业绩中。Meta第三季度的净利是98亿6000万美元，每股盈利是3.83美元，比分析师平均预测的5.46美元低。但是若剔除这项法律费用，每股盈利则是7.40美元。因此，单看报告盈利，容易低估它的核心业务表现；但法律风险带来的成本，也不能完全忽略。

Meta创办人兼首席执行官扎克伯格在业绩声明中说，集团第三季度在推动个人超级智能方面取得重要进展，包括推出首批先进模型Muse和Muse Wonder。他认为，集团的投资正开始发挥作用，核心业务依然强劲。

AI也是Meta接下来最大的投资考验。集团第三季度的资本开支高达349亿1000万美元，营运现金流是327亿9000万美元，自由现金流则转为负21亿2000万美元。Meta预计，2026年资本开支将达到1350亿美元至1450亿美元，全年总开支也上调到1750亿美元至1790亿美元。

营运现金流（Operating Cash Flow）与自由现金流（Free Cash Flow，FCF）的核心区别在于前者是扣除了维持或扩大业务所需的资本支出（Capital Expenditures）。

一些分析师说，尽管AI改善广告推荐、投放和衡量效果的能力，可能帮助Meta进一步提高广告价值，但是基础设施投资的回报，是需要时间才能完全体现出来的。

另外，用户规模仍是Meta的重要优势。截至9月底，集团旗下应用平台的每日活跃用户平均达到36亿4000万人，同比增加3%。当用户增长相对温和时，广告显示量和单价提高，就成为推动收入的重要力量。

对于未来，Meta高管们预计，集团第四季度的营业额将介于730亿美元至760亿美元，并指出按目前汇率计算，外汇因素可能令同比营业额增长受到约1个百分点的拖累。