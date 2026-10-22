黑石集团（Blackstone）公布第三季度收益下降，高利率抑制了交易活动，公司投入资金额降至今年以来最低水平。

据彭博社报道，黑石星期四（10月22日）在声明中指出，可派发收益下降9.2%，至17亿2000万美元（约22亿新元），相当于每股1.32美元，高于彭博汇总的分析师平均预期值1.26美元。

黑石集团总裁乔纳森·格雷（Jon Gray）说：“本季度市场波动相当大，这在一定程度上拖慢了首次公开售股市场的步伐，也抑制了交易活动。”

基础设施再次成为黑石本季度表现最佳的投资策略，回报率达6.4%。格雷指出，数据中心租赁、物流和酒店业务的强劲表现，帮助缓解了利率对公司部分业务造成的压力。

房地产和私募股权业务在第三季度均表现不佳，这两个板块的可派发收益分别下降10%和7%。管理资产总额则增长10%，至1.37万亿美元。

黑石股价在纽约盘前交易中一度下跌3.4%。截至星期三（21日），该股今年累计下跌29%。

按资产规模计算，黑石最大的业务板块信贷与保险业务的可派发收益在此前连续两个季度下降后，增长4%，至4.33亿美元。

在截至9月底的三个月内，黑石共吸引了633亿美元资金流入，其中一半以上来自该业务。

格雷说：“私募信贷并未遭遇末日。”他补充说，黑石私募信贷基金（简称BCRED）的资金流入仍然“低迷”，但“会随着时间推移而改善”。

截至9月底，黑石拥有2289亿美元可用于未来投资的待投资资金，其中469亿美元用于房地产，915亿美元用于私募股权。这两项业务均受到高利率的冲击。

黑石第三季度投入301亿美元，包括投资Falcata。这家国防科技公司由黑石将此前收购的两家实体合并而成。

此外，随着数据中心推动电力需求增长，黑石还收购了能源公司威廉姆斯公司（Williams Cos）正在建设的五座发电厂的少数股权。

第三季度通过退市交易或变现的总额为331亿美元。

格雷预计，第四季度及未来一年的表现将十分强劲：“我们的多个业务领域都保持着强劲势头。”