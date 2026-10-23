法国债市抛售压力加剧，法国本周末可能再度爆发抗议活动。

根据彭博社报道，法国10年期国债相对于德国国债的收益率溢价一度扩大19个基点，至1.78个百分点，为2011年底欧债危机最严重时期以来最高。

法国各类资产全面下跌，就连短期国债也未能躲过抛售。两年期国债收益率上升11个基点至3.86%，对于任何发达国家而言，这都是极大的单日波动。法国CAC 40指数下跌逾1%。

本月，法国一直处于债市焦虑的中心。市场担心在民众因生活成本问题与警方发生冲突之际，法国议员难以解决国家债务负担。法国政府正为周末可能出现的进一步冲突做准备，法国总统马克龙说，他争取星期六（10月24日）只允许工会举行游行。

Brown Brothers Harriman高级市场策略师哈达德（Elias Haddad）说：“政治僵局以及民众对高生活成本的不满，使法国在明年总统大选前几乎不可能修复公共财政。”

尽管法国国债利差已达到与欧洲债务危机时期相近的水平，但当前这一轮动荡与当时存在诸多不同。彼时希腊是市场动荡的中心，在危机最严重时，其国债利差一度达到35个百分点。与当时不同的是，投资者普遍认为，目前法债遭遇的抛售不会严重到需要欧洲央行采取紧急行动。

法国10年期国债收益率星期四（22日）一度上升13个基点至5.14%，为2002年以来最高，随后涨幅收窄至6个基点。

一些人士认为，市场机制放大了债券价格波动的速度和幅度。

Mediolanum International Funds固定收益主管洛尼（Daniel Loughney）说：“我们正看到新一轮套利头寸平仓。由于流动性非常差，市场受到的冲击相当剧烈。”

更大的问题在于，目前欧洲债券市场不断积聚的压力，是否会演变成更严重的局面。

Guinness Global Investors投资组合经理维西（Craig Veysey）指出，与上一次欧元区危机相比，欧洲如今拥有更强的安全网，而且法国也不存在当年困扰希腊等国的银行业压力。