星期五（10月23日）重点：

盘前交易重点：

因为整体AI相关股票在这阵子出现反复的走势，晶片制造商SK海力士（SK Hynix）决定，暂停公司旗下分割出来的存储晶片业务在美国上市的计划。SK海力士股价在今晚盘前上升4.50%，截稿时报137.62美元。

AI相关股票，如美光科技 (Micron)、英特尔（Intel）和CoreWeave在隔夜面对抛售压力之后，在今晚盘前出现谨慎的复苏态势。美光科技在今晚盘前起1.39%，截稿时报868.43美元；英特尔起1.05%，报86.39美元；CoreWeave也上升0.72%，报56.00美元。

根据彭博社报道，SpaceX正计划在美国各地落实至少8万个基站，以构建无线通信网络。SpaceX股价在今晚盘前上涨2.04%，截稿时报147.70美元。SpaceX的加入让美国通信业竞争加剧，因此主要电信运营商股价在今晚盘前走低，其中AT&T和Verizon的股价跌幅都超过3%。

星期五下文我们来看看为什么一些分析师认为，苹果公司（Apple）是有避险优势的科技股。今晚盘前苹果公司股价退低0.38%，截稿时报346.89美元。

盘前活跃股按序：SpaceX、英特尔（Intel）、CoreWeave、IREN Ltd和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

一些分析师认为，随着华尔街不断评估庞大的AI资本开支何时才能带来回报时，苹果公司逐渐成为投资者买进大型科技股、同时又避开部分市场波动的选择之一。（彭博社）

苹果公司（Apple Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

在AI股这阵子狂震、市场投资者对AI的投资前景的态度反复摇摆之际，一些分析师开始认为，科技巨头苹果公司与其他科技股呈现的姿态不同，以致让它成为在科技板块兼有避险优势的股票之一。

自开年以来，苹果公司股价累计上涨27%，是标准与普尔500指数今年约12%涨幅，贡献的最大单一指数股，也是美市“科技七巨头”（Magnificent Seven）中表现最强的公司。这与它在2025年的情况形成鲜明对比。当时苹果公司全年仅上涨8%，在七大科技巨头中表现垫底。

当时垫底的原因是，与其他科技巨头，如微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）、谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms相比，它在AI基础设施上的投入相对克制。当时，苹果公司是把重心放在自己最擅长的领域，那就是打造吸引消费者的产品，包括：新款折叠屏手机iPhone Duo。

现在随着华尔街不断评估庞大的AI资本开支何时才能带来回报时，苹果公司就成为投资者买进大型科技股、同时又避开部分市场波动的选择。

资产管理公司罗素投资（Russell Investments）高级投资组合经理麦考尔（Jordan McCall）在社媒上就说，苹果公司是一种流动性很高的投资工具，可以对冲AI带来的波动。如果你开始担心AI，却仍想投资科技股，苹果公司可能是一个很好的选择。他认为，当市场感到不安时，资金会转向苹果公司寻求“安全”。

这种分化在隔夜科技股走势尤其明显。当晶片股领跌、整体市场走低时，苹果公司股价甚至还上涨超过1%，也是“科技七巨头”中唯一上涨的股票。

不少分析师在各个平台上说，投资者之所以寻找相对安全的科技股，是因为市场对AI的情绪变化越来越快。微软、亚马逊、Alphabet和Meta等大型科技公司，以及处于AI基础设施核心的晶片制造商，股价随着投资者对数千亿美元资本开支回报的争论而大幅波动。

在这当儿，苹果与半导体股的股价走势则日益有距离。例如上星期，云端运算服务商CoreWeave的债务问题引发市场对AI投资风险的担忧，导致科技巨头股价几乎全面下跌，唯有苹果公司股价逆势上涨2%。

美国环球投资公司（U.S. Global Investors）首席交易员马图塞克（Michael Matousek）在社媒上指出，如果云端服务巨头再传出负面消息，投资者可能卖出半导体股、转而买入苹果公司股票。他认为，苹果公司在一定程度上不被推动晶片股涨跌的因素的影响，因此更具防御性。

苹果公司的另一项优势是它强劲的自由现金流，以及相对稳健的盈利增长。麦考尔指出，微软、亚马逊、Alphabet和Meta Platforms在大手笔投资AI基础设施后，自由现金流已明显下降，甚至转为负数。晶片制造商目前虽然受惠于需求增长，但投资者担心，一旦大型科技公司的支出放缓，晶片企业的盈利也可能急剧下滑。

不过，这些分析师同时也指出，苹果公司股价目前的本益比是36倍，是自2008年1月以来最高水平，是英伟达估值的两倍，也高过以科技股为主的纳斯达克100指数及标准与普尔500指数。高估值与增长放缓并存，意味着苹果公司股价要继续跑赢大市并不容易，尤其是当市场重新看好AI投资巨头及晶片股时。

BTIG首席市场技术分析师克林斯基（Jonathan Krinsky）在他10月19日的美市分析报告中就说，费城半导体指数刚经历约16%的回调，而苹果公司股价仍处在历史高位。他认为，若晶片股反弹，苹果公司至少可能回落至50日移动平均线；该水平比苹果公司最近收盘价低约4.7%。