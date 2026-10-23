中国快时尚巨头希音（Shein）据报同意支付1亿美元（约1亿2800万新元），与美国联邦贸易委员会（FTC）就送货延误及其他消费者投诉展开的调查达成和解。

路透社星期五（10月23日）引述直接知情人士报道，这笔和解金相当于希音第二季盈利的44%。

报道称，欧美加强监管与税务整顿，已令这家线上快时尚零售商的增长明显放缓。

创立于中国、总部设在新加坡的希音回应路透社询问时说，公司已“与联邦贸易委员会达成建设性结果”，将很快公布更多信息。联邦贸易委员会发言人拒绝置评。

希音在今年7月提交的香港首次公开售股（IPO）文件中曾警告，美国的调查可能导致巨额罚款。

随着欧盟对电商包裹征收的费用冲击当地业务，希音股价已较9月1日的上市发行价下跌22%。杰富瑞（Jefferies）分析师指出，希音应用程序9月份在10个市场的下载量同比减少42%。

希音也仍因平台上的非法商品接受欧洲委员会调查。去年，公司因不当使用浏览器追踪档案（cookies），被法国数据保护机构罚款1亿5000万欧元（约2亿1480万新元）。