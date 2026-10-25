出于对伊朗和也门胡塞武装威胁的担忧，美国据报已下令撤离部分外交人员，并调整在中东地区各领事馆的人员配置。

彭博新闻星期六（10月24日）援引不具名美国官员消息报道说，胡塞武装和伊朗带来的威胁，促使美国对该地区已处于“受限运作”状态的领事馆进行人员调整。

在伊朗局势未见好转的情况下，国际油价上星期五（23日）走高，两大国际基准油价都涨逾3%。

布伦特原油期货收于每桶116.72美元（约149.04新元），涨幅达到3.14%。美国西得克萨斯中质原油（WTI）则涨了3.8%，至每桶103.27美元，再度突破100美元。

在上个星期，布伦特原油期货已累计上涨6%，美国西得克萨斯中质原油一共已涨2.3%。

路透新闻报道说，由于沙特阿拉伯与也门胡塞武装之间冲突加剧，沙特阿美公司（Saudi Aramco）近期也下令撤离它位于巴林附近海湾地区达兰（Dhahran）的总部。

彭博新闻报道指出，美国总统特朗普也多次暗示，将在11月3日美国中期选举后恢复对伊朗的军事打击，近期他已向波斯湾增派第三个航母打击群，及1万名海军及海军陆战队人员。

还有消息称，伊朗同样严阵以待，准备应对美国可能在中期选举后发起的新一轮轰炸行动，并准备在中东地区进行报复，包括以色列和阿联酋。