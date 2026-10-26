高盛（Goldman Sachs）下调了韩国综合股指（KOSPI）未来12个月的目标价，主要因为市场对人工智能（AI）交易与基本面的预期相对悲观。

彭博新闻星期一（10月26日）报道说，以高盛亚太首席策略分析师慕天辉（Timothy Moe）为首的分析师团队，已将KOSPI未来一年的目标价从12000点下调至9000点，称该基准指数自6月份高点下跌超35%后，估值假设已更为保守。

高盛的策略师认为，此次抛售导致韩国股市被严重低估，即便下调目标值，也意味着韩国股指较当前水平仍有超60%的上涨空间。

包括三星电子和SK海力士在内的晶片巨头股票，已使得韩国股市成为AI产业额风向标。但近几个月来，因投资者日益担忧大规模的AI基础设施建设支出可持续性和融资成本前景，加之产业收益迹象仍匮乏，KOSPI指数因此遭遇抛售。

高盛集团的策略师认为，市场对基本面的预期过于悲观，此次下调目标价是为了“纳入更保守的假设”；此外，他们仍青睐于电力与工业等相关股票，以及受益于韩国国内通胀与流行文化的投资机会。

彭博社报道说，韩国已从今年最热门的股市，转变为全球估值最低的市场，估值约为印尼的一半。

彭博社汇编的数据显示，KOSPI的12个月预期市盈率已降至约四倍，是2006年以来全球18个市场中最低的估值水平；而该指数在2026年初的市值曾超过1万亿美元。

韩国综合股指星期一开市后下跌，截至早上10时51分跌幅为1.54%。