中东局势持续紧张之际，美国与伊朗言辞交锋未见缓和，交易员评估冲突进一步升级的风险，加上技术指标显示油价已处于超买水平，国际油价星期一（10月26日）从上星期触及的六个月高点回落。

布伦特原油期货价格跌破每桶115美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）则徘徊在每桶101美元附近。

美国总统特朗普接受福克斯新闻访问时说，美国是否与伊朗达成协议，或是“彻底解决问题”，已经到了必须作出决定的时候。伊朗外长阿拉格齐则说，如果美国方面保持理性，就“不会尝试”发动攻击。

彭博社报道，从技术指标来看，布伦特原油14天相对强弱指数（RSI）上星期五（23日）突破74，高于部分交易员视为可能出现回调的70水平。

不过，中东战事扰乱原油供应，并牵涉也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯等事件，推动布伦特原油今年以来累计上涨近90%。

市场接下来将迎来一系列可能影响油价的重大事件，包括星期二（27日）举行的以色列选举，以及11月初的美国中期选举。两场选举之间，美国联邦储备局也将公布货币政策决定。

澳大利亚联邦银行分析师达尔（Vivek Dhar）在报告中指出，地区战事升温，加上市场担忧冲突即将进一步升级，意味着原油市场必须计入原油及成品油库存减少的风险。

他认为，布伦特原油期货价格可能需要升至每桶150美元，才能迫使新兴亚洲经济体大幅削减需求。届时，高油价将迫使消费者和企业减少石油使用。

尽管战事仍在持续，中东原油运输量目前已恢复至接近战前水平，包括途经霍尔木兹海峡的运输。海峡连接波斯湾与全球市场，是此次冲突的关键地带，尽管伊朗曾袭击船只，航运仍逐步恢复。

能源研究机构Rystad Energy地缘政治分析主管莱昂（Jorge Leon）指出，市场正在计入美国中期选举后冲突升级的风险，因为届时华盛顿可能较少受到油价上涨所带来的短期政治压力影响。

他说，即使原油运输逐步改善，这项风险仍可能使油价维持在高位。