开发了Claude的人工智能（AI）公司Anthropic，据报计划于美东时间星期一（10月26日）上午9时左右，公开提交首次公开售股（IPO）申请，有望创下新IPO规模纪录。

彭博社引述知情人士报道，Anthropic最快将于11月9日当周，正式启动IPO推介活动。

知情人士透露，公司预期这次IPO规模，将达到或超过SpaceX。今年6月，SpaceX完成史上最大规模IPO，筹资达750亿美元（约960亿新元）。

Anthropic尚未回应置评请求。

Anthropic积极推进上市进程，正处于在全球IPO市场接连出现计划延迟或取消的背景下。

比如，澳大利亚数据中心运营商AirTrunk，原定在新加坡上市房地产投资信托（REIT），这个计划已推迟至明年。此前，数据中心公司Firmus的IPO宣告搁浅。

另一方面，Anthropic和竞争对手OpenAI，近期因一系列重大黑客事件，正面临越来越严格的公众审视。外界对人工智能安全风险的担忧，也可能影响Anthropic上市表现。