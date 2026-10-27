Anthropic星期一（10月26日）提交的IPO文件显示，公司七名创始人各持有约1.4%的股份，每人的财富超过130亿美元（约167亿新元）。

彭博社报道，这使包括阿莫代伊兄妹（Dario Amodei，Daniela Amodei）在内的七人全部跻身彭博亿万富豪指数前300名，财富超过对冲基金Pershing Square Capital Management创办人阿克曼（Bill Ackman）和亿万富豪投资者德鲁肯米勒（Stan Druckenmiller）等知名金融业者。

上述财富估值基于Anthropic最近一轮融资时的9650亿美元估值，高于彭博此前估算的每人80亿美元。如果Anthropic的IPO成功达到投资者此前提出的2万亿美元估值，根据彭博财富指数，在计入新发行股票造成的股权稀释之前，七名创始人的身家将都超过270亿美元。

创始人的财富凸显了科技行业，尤其是人工智能（AI）今年在推动美国股市和财富创造方面的主导地位。2026年前九个月，全球最富有500人中的科技富豪财富合计增加8450亿美元，科技行业以外的亿万富豪平均净资产则有所缩水。

Anthropic联合创始人在致潜在股东的信中说，AI和Anthropic“代表着历史上最重大的经济机遇之一”。

除阿莫代伊兄妹外，Anthropic其他联合创始人为布朗（Tom Brown）、克拉克（Jack Clark）、卡普兰（Jared Kaplan）、麦坎迪什（Sam McCandlish）和奥拉（Christopher Olah）。文件显示，七人均承诺将个人所持Anthropic股份的80%用于慈善事业。

创始人的持股规模看似不大，但其实他们对公司有很强控制力。根据Anthropic拟议的治理架构，只要他们保留的A类股数量不低于IPO时各自所持A类股数量的2%，就可以继续作为Founder LLC成员。Founder LLC控制着一股F类股票，该股拥有50.1%的股东投票权。

这意味，一名创始人即使处置现有持股的98%，仍可与其他创始人拥有同等话语权。

不过，Anthropic的长期利益信托在一定程度上制衡创始人的多数投票控制权。信托有权选举和罢免公司七名董事中的四名。信托旨在无限期存续，一旦符合资格的创始人少于三人，无论原因是过世、丧失行为能力、辞职，还是出售或赠予其IPO时所持A类股约98%以上，他们的特殊投票权都将终止。

信托由五名受托人管理，受托人大体上自行选择继任者。