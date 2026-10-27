星期二（10月27日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（10月27日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.90点或0.29％，报7698.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起82.50点或0.28％，报29355.90点；重量级的道琼斯指数期货也起了174.10点，报52538.10点。

美国股市在隔夜（星期一）收盘走高。标准与普尔500指数和纳斯达克指数在经历了之前连续数周偏低走势后，终于在隔夜迎来反弹。人工智能（AI）超级独角兽Anthropic在隔夜提交的首次公开募股（IPO）申请书，提振了市场对AI相关股票的交易情绪。

另外，本星期也将有多个“催化剂”陆续出现。星期三（28日）将首先迎来美联储的政策声明，星期四（29日）美国将公布经济增长和通胀数据。此外，本星期也有一批企业陆续发布财报，其中就包括Alphabet、微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）等超大规模科技巨头。投资者密切关注这些企业的财报，希望从中寻找线索，以判断各个巨头在AI领域的大额投入是否已转化为实际盈利增长。

标准与普尔500指数隔夜是上升了53.09点，闭市报7676.77点。道琼斯指数起了146.42点，闭市报52361.58点。纳斯达克100指数也升高1.09%或315.88点，最后以29273.40点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是167亿股，比过去20天的172亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国银行（Bank of America）、黑石集团（Blackstone）、花旗集团（Citigroup）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在隔夜联合宣布，博通（Broadcom）正与它们联手为Anthropic筹集高达630亿美元的晶片融资，显示AI基础设施投资正从兴建数据中心，进一步延伸至晶片采购及租赁。交易将通过新设立的特殊目的公司执行，由四家金融机构提供融资承诺，购买博通晶片后再租给Anthropic。博通则为部分融资提供剩余价值担保，以支持这项安排。博通股价在星期二晚盘前上升2.38%，截稿时报337.00美元。

微软（Microsoft）隔夜宣布，向属下大约6万名符合资格的员工，提供自愿离职方案。这个方案的覆盖范围包括美国、英国、加拿大和印度的部分团队，相当于微软截至今年6月底约22万3000名全球员工的约四分之一，但这并不代表微软计划裁减6万人。根据该集团首席人事官科尔曼（Amy Coleman）发布的内部通知，这项限时计划只给AI体验、Copilot、财务、人力资源、Xbox及Windows与设备等部门；部分营销、商业业务和安全团队是不在计划之内的。微软没有公布预计有多少员工会接受方案，也未披露整体成本或预期节省金额。微软将在星期三（28日）公布季度业绩。微软股价在星期二晚盘前退低0.49%，截稿时报529.99美元。

星期二下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia）在Meta Platforms的投资。星期二晚盘前英伟达股价起0.62%，截稿时报217.34美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、IREN Ltd、SpaceX、BitMine Immersion Technologies和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

英伟达在Meta的这笔30亿美元投资，不只是一次买股行动。它反映AI竞争已不单是比拼谁能设计更强的晶片或训练更先进的模型，它也涉及谁有资金建设基础设施，以及产业链上的企业如何分担风险。（法新社）

英伟达（Nvidia）

（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

晶片巨头英伟达在隔夜盘后宣布，集团将斥资30亿美元认购Meta Platforms的股票。这笔交易把两家AI产业重要企业的关系推向新层次，也让市场再次关注到晶片供应商成为客户的股东，以及AI基础设施竞赛背后的资金关系变得越来越紧密的现象。

对英伟达而言，这不只是一项财务投资。英伟达的AI加速器及相关系统，是大型科技企业训练和运行AI模型的重要基础设施。而Meta则是投入巨资建设AI计算能力的科技巨头，旗下脸书、Instagram和WhatsApp拥有庞大用户群，也正积极发展AI助手和模型。双方的业务联系，既来自算力需求，也延伸至AI产品和技术合作。

根据目前的公开资料，英伟达并没有说明这30亿美元投资附带了多少晶片的采购承诺，投资者也不能因为这次的股票认购行动，认定Meta未来对英伟达的采购金额必然增加。这项投资也可能只是纯粹从战略价值的角度出发。

Meta这次是计划通过股票发行筹集总额最高950亿美元的资金。这笔资金主要是为了它的大规模AI基础设施扩张计划提供财务支持。

融资的具体结构包括：350亿美元公开发行股票，分为首期发行的225亿美元的A类普通股，以及125亿美元的强制可转换优先股（Mandatory Convertible Preferred Stock）；600亿美元的股票则是在美市按市价逐步发行（At-the-Market）。后者是一项规模宏大的持续性融资计划，定在2027年初启动，将采用 Meta新设的无投票权C股进行发行。

除了英伟达率先承诺投入30亿美元外，超威半导体（AMD）和博通（Broadcom）也是这次Meta融资行动的核心投资者。根据各方的报道，综合起来，这三家公司已表示有意认购最多50亿美元的A类普通股；英伟达的30亿美元投资则是其中一项单独披露的数额。

一些分析师说，从商业逻辑看，晶片供应商投资大型客户，可能有助于加强双方的长期关系，也让供应商参与客户未来的成长。但这同时带来一个值得观察的问题，那就是当AI企业需要投入更多资金购买算力，而供应商又成为它们的股东时，AI产业的增长是否会更加依赖彼此紧密的资金与商业联系？

虽然这并不意味着有关交易存在不当之处，也不能直接说成供应商投资就是为了支撑晶片销售，然而，在这种环环相扣的情况下，若未来AI需求放缓，客户削减资本开支，供应商可能同时面对订单增长速度降温及投资价值波动的风险。

对英伟达来说，关键仍是AI计算需求能否持续，以及客户能否从庞大的基础设施投入中创造足够回报。但是从Meta的举动来看，尽管广告业务目前提供了重要的现金流基础，但AI支出规模已大到需要考虑股权融资等额外资金来源了。