Anthropic启动上市进程，重新点燃市场对人工智能（AI）的投资热情，但潜在的千亿美元募资也引发资金分流的关注。

受访分析师认为，美国股市有能力消化这宗“超级IPO”，不过，随着投资者有机会直接买入AI模型开发商，现有科技股可能面临资金重新配置，整个AI板块的估值也将迎来新的检验。

Anthropic美国时间星期一（10月26日）公开提交上市申请。市场消息称，公司可能筹集约1000亿美元（约1280亿新元），估值最高达2万亿美元。若消息属实，筹资规模将超过SpaceX今年上市筹集的750亿美元。

上市消息提振了市场对AI领域的信心。美国股市当天回升，纳斯达克指数上涨0.82%，iShares半导体行业ETF（SOXX）上涨2.85%。

老虎证券市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时指出，公司在近期AI投资热潮波动之际，仍决定推进上市申请，这一举动本身可能被视为市场信心的体现。

他补充说，Anthropic超过1120亿美元的充裕现金储备，也有助缓解市场对AI行业能否持续投入基础设施的担忧，进而提振市场对AI硬件供应商的信心。

不过，他提醒，若营收增长未能跟上庞大的基础设施支出，公司未来可能面临更大的融资压力。

对于这次超级IPO将如何影响当前资本市场，东方汇理私人银行亚洲首席策略师陈达德认为，由于机构投资者调动资金认购，短期内将吸纳流动性，但不会动摇美国股市，因为美国资本市场有足够深度消化这笔交易。

为公开市场投资者提供直接为前沿AI模型公司估值机会

陈达德认为，本次上市更重要的影响在于向整个AI生态系统释放的估值信号。“它将为公开市场投资者提供直接为前沿AI模型公司估值的机会。此前，投资者主要通过半导体公司、超大规模云服务商和数据中心基础设施企业，间接投资这一领域。”

他进一步指出，这将伴随资金重新分配。资金可能来自此前大涨、在机构投资组合中占比已明显增加的AI半导体股，也可能来自大型云服务商、超大型科技公司，以及软件和AI应用企业。

辉立证券投资组合经理韩巍博士也认为，Anthropic可能吸引希望更集中投资AI业务的资金。现有AI相关上市公司大多同时经营其他业务，而一家营收几乎全部来自AI的公司，将提供业务更纯粹的投资选择。

他说，部分想要更专注AI的资金，会从现有AI板块流出，而这可能产生明显的资金虹吸效应，短期内拖累美股表现。

“超级IPO对市场的资金分流无可避免。SpaceX募资750亿美元，吸引了3000亿美元认购，上市前已明显加剧美股的流动性压力，导致股市走软。Anthropic作为首家业务专注于AI的超大型上市公司，短期内对市场资金的虹吸效应很可能更为显著。”

SpaceX前车之鉴 Anthropic股价或高开后回落

对于Anthropic上市后股价展望，分析师认为，SpaceX今年上市后表现平淡，可能让投资者更加谨慎。

陈达德说：“以发行价买入SpaceX的投资者，回报没有最初预期般亮眼，上市初期追高者的损失更大，这可能让投资者对Anthropic的估值更加敏感。”

不过，他强调，两家公司业务不同，Anthropic的表现仍将取决于营收增长、实现盈利的路径，以及巨额基础设施投入能否带来回报。

韩巍则认为，Anthropic很可能呈现类似SpaceX的走势，“高开、冲高回落，随后进入较长时间的盘整”。

陈达德说：“Anthropic可能成为有史以来上市时增长最快的公司之一，但这也意味着，投资者今天支付的价格，已包含很大一部分对未来增长的预期。”