美国人工智能（AI）超级独角兽Anthropic正式启动首次公开售股计划（IPO），全球AI竞赛瞬间进入新的资本阶段。

Anthropic星期一（10月26日）向美国证券交易委员会（SEC）提交上市注册文件，计划在纳斯达克证券交易所挂牌，股票代码是“ANT”。市场预期，Anthropic上市估值可能达到1.5万亿美元至2万亿美元。如果成真，它将成为全球科技业最受瞩目的上市巨头之一。

这场IPO不仅可能让Anthropic的七名共同创办人跻身超级富豪行列，也可能为亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和一批风险投资机构带来丰厚回报。然而，这份招股计划书最值得细读的内容，不只是财富数字，还包括Anthropic对自身技术风险的警告。

一边是万亿美元估值的诱惑，另一边是Anthropic自己承认的潜在风险。这正是Anthropic上市最值得思考的地方之一。

Anthropic营业额高速增长

Anthropic的业务增长确实惊人。根据公司提交的S-1注册文件，它今年上半年的营业额约163亿美元，比去年同期的约12亿美元高，显示企业客户对它开发的Claude聊天机器人及相关AI服务的需求迅速扩大。

不过，同期该公司也蒙受807亿美元的净亏损，乍看之下相当惊人。但这笔亏损主要是受到可转换票据价值变动所影响，占总净亏损的89.6%。它属于巨额非现金会计费用项目，因此不能简单理解为公司在半年内实际烧掉了同等金额的现金。

因此，判断Anthropic的经营状况，不只看净亏损，收入增长、营业表现、现金流与未来资本需求都是关注点。

另外，市场目前传出的1.5万亿美元至2万亿美元估值仍是个预测数字，并不是正式发行定价。售股计划书也没有确定最终发售价和发行的股票数额，投资者愿意为这家公司的未来支付多少钱，仍有待后续安排揭晓。但是此时此刻的投资者究竟是愿意为已经实现的商业成果出价，还是更积极的提前为未来数年的技术与收入增长买单，是这次IPO一个值得观察的地方。

Anthropic上市的另一大看点，是它的七名共同创办人的持股。

根据售股计划书，负责计算资源业务的布朗（Tom Brown）持有约2亿4417万股，比首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）的约2亿4064万股多。

其他创办人包括：奥拉（Christopher Olah）、首席科学官卡普兰（Jared Kaplan）、克拉克（Jack Clark）、总裁阿莫迪（Daniela Amodei），以及麦坎迪什（Sam McCandlish）。每人的持股也是在2亿3000万股至2亿4300万股之间。

若以1.5万亿美元的假设估值计算，账面估算，布朗的持股价值是约240亿美元，其他创办人的持股也可能价值数百亿美元。

Anthropic特别之处，在于它的七名创办人的持股数额相当接近，是一个创办团队共同分享财富、同时试图保留公司控制权的模式。基于此，不少分析师在各个社交平台上都表示，Anthropic在上市后的治理安排，值得关注。

还有一点，是Anthropic计划在IPO完成之前，向七名共同创办人发行一种特别的F类普通股。这种股没有经济权益，却拥有公司一般股东事项总投票权的50.1%，包括选择部分董事的权力。换言之，即使创办人在公司上市后出售或捐出大量股份，他仍可能通过这项特别的F股，继续影响公司的重要决策。

另外，Anthropic也披露，七名创办人都承诺将个人所持公司股权的80%用在慈善事业。若上市估值大幅上升，这个承诺涉及的潜在财富可能相当可观。不过，招股书也明确说明，这些承诺属于自愿、可撤销的慈善意向，并非具有法律约束力的义务。

这样的安排耐人寻味。创办人可以承诺将大部分个人经济利益用在慈善方面，但又同时保留重要的公司投票权。对于可能对社会起着深远影响的先进AI技术，公司的长期使命是不应该完全受到短期股价的左右，尽管特别投票权也不能自动保证决策是正确的。

招股书披露的风险

Anthropic的售股计划书也披露了公司面对的风险，揭示了AI行业更难回答的问题。

在Anthropic的S-1文件中，风险因素部分超过90页，是整份注册文件篇幅最大的章节之一。Anthropic在文中警告，假如发生一场“灾难性的AI相关事故”（Catastrophic AI-related incident），造成的损害可能极其严重，甚至大到整个保险业都无法提供足够保障。

这并非一般科技公司常见的网络安全风险提示，而是涉及先进AI系统在现实世界中可能造成的极端后果。

随着AI系统能够执行越来越复杂的任务，风险不再局限于聊天机器人给错答案，它也可能涉及自主行动、错误决策、网络安全漏洞，以及模型被恶意利用所造成的损害。一旦事故涉及大批人群、企业或关键基础设施，赔偿责任可能远远超过单一公司的财务承受能力。虽然灾难性事故未必发生，但是这反映了Anthropic承认某些极端情况下的损失，是可能超出目前保险机制能够充分覆盖的。

也正因为这个警告是来自一家正在申请上市、希望吸引到更多资本的AI独角兽，这才更值得投资者认真看待。

星期一美国股市因为Anthropic正式申请IPO，带动了交易气氛与情绪，尤其是AI相关股票，被提振了不少。亚马逊和谷歌都是Anthropic的重要战略投资者，也都在等待着它们的投资回报。对于想要参与其中的投资者而言，真正的问题不是AI有没有未来，而是今天支付的价格，是否已经充分考虑了未来的成本。