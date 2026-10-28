由环球出国集团（Globevisa Group）主办的第二届环球出国世界公民峰会（Globevisa Global Citizen Conference 2026, GGCC 2026）于10月26日至27日在香港举行。峰会以“By Asia. For Asia. To the World.”（亚洲而生，为亚洲而行，走向世界）为主题，设行业交流日及个人投资者开放日，汇聚来自40多个国家和地区的政府代表、行业人士、家族办公室及专业顾问，探讨投资入籍与居留项目监管、亚洲资本流动、跨境财富规划及企业人员流动等议题。

首届大会于2025年在新加坡举行，本届移师香港，延续对亚洲市场及全球流动议题的关注。亚洲资本论坛亦讨论香港与新加坡在跨境财富管理和企业布局中的区域角色。

从行业治理到投资者决策

10月26日行业交流日围绕行业监管、项目治理与跨境服务展开。投资入籍专题圆桌邀请多个司法管辖区的项目代表参与，包括圣基茨和尼维斯公民身份事务局董事会执行主席Mr. Chairman H.E. Calvin St. Juste、格林纳达移民局局长Thomas Anthony、圣卢西亚投资移民局首席执行官Mc Claude Emmanuel、瑙鲁经济与气候韧性及公民事务计划首席执行官Edward Clark以及圣多美和普林西比投资移民局首席执行官Disney Leite Ramos。与会者围绕国际监管变化、尽职调查、资金来源核查及项目治理等议题展开讨论。

10月26日行业交流日现场，环球出国集团首席执行官范睿（中）与多国项目权威代表出席投资入籍专题圆桌。（环球出国提供）

欧洲投资居留专题聚焦葡萄牙、马耳他和塞浦路斯等市场的政策变化、投资路径及长期规划，马耳他身份局首席执行官Kurt Farrugia参与相关讨论。亚洲资本论坛则从金融、企业服务及区域市场等角度，探讨亚洲投资者的跨境需求、香港与新加坡在跨境财富管理和企业布局中的区域角色，以及韩国和马来西亚居留方案的差异。

10月27日个人投资者开放日转向实际规划需求。全球合作伙伴圆桌讨论跨市场协作与服务衔接；CRS及全球税务规划专题关注税务居民身份、金融账户信息交换与跨境申报责任；客户分享环节则探讨身份与居留选择如何纳入家庭教育、生活及长期安排。

推动全球布局与服务能力协同

环球出国集团首席执行官范睿在欢迎辞中表示，集团正将Vision 2045的长期方向转化为具体行动。目前，集团已服务超过12万名客户，客户来自120多个国家和地区，业务网络覆盖28个国家和地区，并提供涉及50多个司法管辖区的180多个项目。

集团推出了五维评估平台PassportRanking及专有匹配系统SPM，协助客户评估相关信息，并根据个人背景与需求匹配移民项目。同时，集团推出专注企业移民与全球人员流动服务的新品牌Path Global，以回应企业跨境拓展中的人才流动需求。

范睿指出，亚洲在全球投资与人才流动中发挥着日益重要的作用，香港连接国际金融、商业及跨境网络，为不同市场交流经验提供了平台。

环球出国（Globevisa Group）于2002年在新加坡成立，是一家专注于跨境身份规划与全球流动服务的国际咨询机构。目前，集团在全球设有50多个办公室，拥有800多名专业人员，曾为来自120多个国家和地区的超过12万名客户提供居留与公民身份等相关服务，并提供覆盖50多个司法管辖区的180多项相关项目。

【本文内容由环球出国提供】