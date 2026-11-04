脸书母公司Meta星期二（11月3日）宣布，拟通过发行美元债券筹集150亿美元（约192亿新元），为持续加码的人工智能（AI）基础设施投资提供资金。

彭博新闻援引匿名信源报道说，Meta此次发行的美元债券将分为五个部分，期限从5年至30年不等，期限最长债券的初步价格指引预计比美国国债收益率高出约2.5个百分点。

路透新闻报道称，根据监管文件，Meta拟发行的债券包括2031年到期、票面利率5.85%的票据，以及2033年到期、票面利率为6.25%的票据，规模都为32亿5000万美元。

彭博此前报道Meta拟发债募资规模至少200亿美元，相信包括欧元债券在内。

今年4月份，Meta已发行25亿美元的投资级债券，去年则发行30亿美元。报道称，Meta正日益依赖外部融资，来为长期的AI相关投资提供资金。

不久前，Meta才刚宣布开展规模可能高达975亿美元的股权融资计划，可见公司为AI基础设施所寻求的资金规模已相当庞大，且高度依赖外部融资。

穆迪评级公司（Moody’s）给予Meta这批新债券“Aa3”评级，说尽管AI相关支出不断增加，预计Meta仍会保持审慎的财务政策，并维持净现金流为正的状态。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据，Meta截至今年9月底的总债务规模为836亿7000万美元。

Meta股价星期二闭市收报621.03美元，涨2.36%，但在盘后交易中，Meta截至早上10时15分左右已下跌1.45%，至612美元。