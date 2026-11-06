交易员愈加担忧美国民主党将对人工智能（AI）行业开展更严格的监管，美国股市科技板块隔夜暴跌，抛售潮进一步传导至亚太晶片制造商等科技股票，导致亚太股市再度大幅下挫。

其中，东京日经225指数一度跌超6%。据彭博报道，自6月以来，该指数目前已从最高点回落了20%，浮现趋于技术性熊市的风险，它与更广泛的东证指数之间表现差距，也已扩至数十年来的最大水平。

韩国则因晶片制造商三星电子已跌8.34%，SK海力士暴跌13.4%，进一步拉低韩国综合股指（KOSPI），令其早盘一度暴跌8.8%并触发了熔断机制。

台积电（TSMC）早间截至9时29分跌超8%，拖累台湾股市暴跌8.89%。不过，香港股市反而上涨3.67%，分析称这是因为投资者将资金从AI供应链股票撤出后，正转而投向当前估值较低的互联网平台股票。

在科技板块的拖累下，MSCI亚太指数早间一度下跌2.5%。

新加坡与半导体相关的科技股一并承压，截至早间9时32分，半导体先进封装材料制造商正齐先进材料（Mi Material）跌3.03%；半导体设备制造商永科控股（AEM）与UMS控股，分别跌3.93%、5.62%；福根集团（Frencken）则跌7.07%。