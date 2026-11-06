美国中期选举后的短暂反弹迅速逆转，美国股市的人工智能（AI）基础设施与半导体股在隔夜（11月5日）遭遇近期最猛烈的抛售。反映科技股的纳斯达克指数在隔夜单日就重挫超过5%，晶片巨头英伟达（Nvidia）市值蒸发将近4500亿美元，市场对AI巨额投资与回报之间的落差感到担忧，再度成为投资者关注的焦点。

美市科技股是隔夜的重灾区。纳斯达克综合指数暴跌5.52%，收市时报24314.99点，明显已经进入调整区间；标准与普尔500指数下跌4.36%，闭市报7353.73点；道琼斯指数也猛挫1833.06点，跌幅达3.44%，最后以51523.06点收市。

美市科技股是隔夜的重灾区。（路透社）

根据道琼斯市场数据估算，纳斯达克综合指数隔夜市值蒸发约2.5万亿美元，创下单日市值损失纪录。其中，纳斯达克100指数（追踪纳斯达克证券交易所规模最大的100家非金融企业股票的指数）占了约2.3万亿美元的市值损失。

这场抛售潮的核心是之前一直被追捧的AI与半导体股票。英伟达股价隔夜暴跌9.26%，闭市报181.60美元，市值缩水约4470亿至4500亿美元。该股从今年初至今的涨幅也被完全抹去。

其他晶片股同样难逃一劫。超威半导体（Advanced Micro Devices）与美光科技（Micron Technology）均暴跌17%；博通（Broadcom）下跌10%；高通（Qualcomm）则跌9.5%，尽管这些公司都公布了强劲的季度业绩，却仍受到令人担忧的零部件供应短缺的拖累。闪迪（SanDisk）更成为标准与普尔500指数中表现最差的成分股，股价一路暴跌22%。

这并非单纯的个别企业业绩问题，而是市场对AI投资热潮的重新评估；而政治风险则成为这次抛售潮的导火线。

大华继显财富管理董事吴添福接受《联合早报》询问时指出，美国中期选举后，民主党赢得国会控制权，并在多个州的选举中取得胜利，是市场抛售的导火线。

他说，得克萨斯州与佐治亚州的当选州长在竞选期间，部分政纲涉及暂停新数据中心建设。投资者因此担心，未来数据中心项目的审批与施工速度可能放缓，进而影响到AI供应链。

这导致市场对政治风险的敏感度迅速上升。纳斯达克指数从10月份高点下跌近12%，正式进入调整区间。

吴添福说，AI股票之前被大量持有，投资者仓位高度集中，也使得跌势进一步加剧。华尔街恐慌指数VIX单日飙升近70%，收报28.18点，是3月底以来最“恐慌”的水平。在星期三（4日）选举后的反弹期间，VIX收盘仅是16.6点，显示投资者情绪在短短一天内发生剧烈变化。资金开始流向较安全的美国国债，美元整体保持稳定。吴添福认为，这次抛售主要集中在股票市场。

高盛（Goldman Sachs）交易部门也公开对媒体说，隔夜市场出现剧烈的资金流向逆转。旗下交易员形容，机构投资者的电话“响个不停”，反映大量客户询问与仓位调整需求。

高盛分析，部分长期投资基金在中期选举前已大幅降低风险敞口，却在星期三市场反弹时措手不及，随后重新买入股票。与此同时，星期三积极参与选举后反弹的对冲基金，星期四又迅速卖出刚买回的股票，尤其是大型科技企业及超大规模云服务商（hyperscalers）。换言之，星期三看似令人安心的选举后反弹，到了星期四却迅速逆转。

高盛说，科技股这次的实际跌幅大概是星期三期权市场预期波动幅度的五倍。期权市场原本预期星期四会相对平静，却完全低估了市场反转的猛烈程度。这次抛售的主要推动力来自宏观的整体卖盘，而非单一股票的清仓行动。这显示投资者正在广泛降低风险，而不仅仅是针对某一家科技公司。

风险规避情绪也开始冲击金融股。摩根大通（JPMorgan Chase）股价单日下跌6.2%，高盛、花旗集团（Citigroup）及美国银行（Bank of America）等大型银行股，也在这轮市场恐慌中有显著的跌幅。

美国股市暴跌也牵动亚洲市场。韩国股市星期五早盘下跌超过8%，触发交易暂停，之后跌幅有所收窄；台湾股市早盘则下跌约8%至9%。香港市场表现相对坚挺，部分资金从AI供应链转向估值较低的中国互联网平台股。

从过往的历史走势来看，吴添福说，在过去15年，纳斯达克指数曾在四个不同阶段出现单日跌幅超过5%的情况，其中三个阶段的指数在三个月后走高。唯一例外是2022年9月，当时美国联邦储备局正在加息。

接下来，投资者应该关注的是星期五（6日）公布的美国就业数据，以及英伟达在11月中旬的业绩报告。尽管高盛透露，隔夜尾盘已出现初步的逢低买入迹象，投资者似乎开始关注英伟达、台积电（TSMC）、微软（Microsoft）及CoreWeave等股票，但是吴添福认为，接下来市场还可能会有剧烈波动。

对于投资者是否应该趁低吸纳AI股票，Syfe投资与咨询业务集团主管加内里瓦尔（Ritesh Ganeriwal）认为，投资者不必完全放弃AI投资，但应该控制持仓规模，让AI股票成为多元化投资组合的一部分，而非整个投资组合的核心。

他说，投资者应确保即使AI持仓下跌10%，也不会影响整体财务计划。对于正在等待更好进场时机的投资者而言，这次回调可能提供机会，但未必意味着市场已经真正触底，因此应分批进场，而非一次性投入全部资金。

加内里瓦尔也强调，分散投资不应仅仅以持有多少只股票来衡量，而应观察不同资产在市场下跌时是否会同时承受冲击。