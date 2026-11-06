星期五（11月6日）重点：

在经过一场抛售潮之后，美国华尔街股市主要股指期货在星期五（11月6日）小幅走高，尝试收复失地。市场投资者目前都在试图从各个线索推算，目前美市走势究竟是股市大幅回调的开端，还是仅仅一次暂时的挫折。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.90点或0.24%，报7371.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起了324.60点或0.07%，报26954.40点；重量级的道琼斯指数期货则是继续退低482.70点，报51038.60点。

美国股市在隔夜（星期四）遭遇到近期最猛烈的抛售潮。其中，纳斯达克综合指数大幅收跌，创下19个月以来的最大单日跌幅，并确认已进入调整区间。随着民主党赢得美国国会控制权，市场担心人工智能（AI）监管可能趋严，导致晶片股纷纷下挫。

这波抛售潮导致标准与普尔500指数成分股的总市值蒸发了3万亿美元。其中，英伟达股价在隔夜就暴跌9.26%，闭市报181.60美元，市值缩水约4500亿美元，把该股从今年初至今的涨幅也一下被完全抹去。

其他晶片股同样难逃一劫。超威半导体（Advanced Micro Devices）与美光科技（Micron Technology）分别暴跌17%；博通（Broadcom）下跌10%；高通（Qualcomm）则跌9.5%。闪迪（SanDisk）更在隔夜成为标准与普尔500指数中表现最差的成分股，股价一路暴跌22%。

标准与普尔500指数在隔夜失守334.89点，闭市报7353.73点。道琼斯指数猛挫1833.06点，闭市报51523.06点。纳斯达克100指数更是大幅度下滑6.36%或1807.36点，最后以26629.81点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量达到罕见的269亿股，比过去20天的177亿股平均成交量多出一大截。

盘前交易重点：

爱彼迎第三季业绩反映，平台在旅游需求保持韧性的情况下，正重新加速增长。接下来值得关注的是，AI能否进一步推动用户预订与运营效率，以及酒店、服务及合作伙伴业务能否扩大平台收入来源。（路透社）

爱彼迎（Airbnb Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：ABNB）

民宿出租平台爱彼迎在隔夜公布的第三季度业绩，营业额与盈利双双超越市场预期，其中营业额更是创下三年多以来的最快增长速度。该集团高管们也在隔夜上调全年营业额及盈利率预测。尽管部分旅游企业开始对第四季度需求持谨慎态度，爱彼迎指出全球旅游需求仍具韧性，北美及亚太市场的预订增长尤其强劲。

根据爱彼迎截至今年9月底的第三季度业绩报告，该集团营业额同比增长19%至48亿7000万美元，比LSEG收集到的分析师平均预测，即47亿5000万美元出色，超出约2.5%；它的每股盈利是3.16美元，也比市场预期的2.85美元多出约10.9%。

业绩报告显示，爱彼迎预订总值（Gross Booking Value，简称GBV）同比增长21%至277亿美元；住宿天数及体验预订量则增长16%至1亿5500万个单位（天数或次数）；净利则达到约19亿美元，调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）增长22%至25亿美元。

爱彼迎在给股东的信中形容，集团已“重新进入增长模式”。高管们指出，第三季度的营业额增长是三年多以来最快，且增长并非来自单一市场或产品，而是过去数年持续改善平台、营运模式及产品体验所累积的成果。

爱彼迎联合创办人兼首席执行官切斯基（Brian Chesky）说：“像我们这样规模的平台，要重新加速增长并不常见，但这正是我们正在做的事。”他指出，集团在过去数年持续重建技术平台、改善应用程序及核心体验。虽然这些投入曾牺牲短期增长，但如今已逐步转化为业绩成果。第三季度所有地区的住宿天数都实现双位数增长，北美预订增长更创四年来的最快记录。首次预订爱彼迎的客户也同比增长13%，达到2022年初以来最高水平，其中Z世代增长最快。

从区域表现来看，亚太市场已成为爱彼迎增长的重要动力。首席财务官默茨（Ellie Mertz）业绩发布会上说，第三季度的亚太地区预订增长超过20%，拉丁美洲也超过20%；北美增长处在低双位数，欧洲、中东及非洲则达到中双位数。各地区增长都比第二季度加快。

爱彼迎也说，全球旅游需求目前仍保持健康。虽然集团密切关注欧洲部分地区的动荡及中东冲突，但管理层预计这些情况不会对第四季度造成重大影响。

至于当前的第四季度，爱彼迎高管们预计，营业额应该会介于32亿2000万美元至32亿8000万美元之间，同比增长16%至18%，比分析师预期的31亿6000万美元高；第四季度的预订总值同比增长中双位数，住宿天数及体验预订量至少实现低双位数增长，平均每日房价则温和上升。

展望全年，爱彼迎将2026年营业额增长预测从之前的“至少中双位数”上调至“高双位数”，并预计全年调整后息税折旧摊销前盈利（EBITDA）率会是36%，比之前的至少35.5%的预期略高。

爱彼迎在隔夜也同时宣布额外授权回购最多120亿美元的A类普通股，显示管理层对未来增长及现金流保持信心。

除了住宿预订业务，爱彼迎也加快AI的部署，从而提高创新速度及运营效率。目前爱彼迎的AI客服助手支持超过50种语言。在第三季度的约40%的客户服务问题，也都是在无需人工客服即可解决；每笔预订的客服成本也在AI的支持下，同比下降超过17%。

爱彼迎计划在2027年上半年推出专门的AI旅游代理，协助用户规划及预订旅程。切斯基认为，AI不仅能改善客户体验，也将改变集团开发产品及经营业务的方式。