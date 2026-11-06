随着人工智能（AI）概念股的重挫态势进一步蔓延至信贷市场，日本软银集团（SoftBank Group）周五领跌亚洲美元债券。

根据彭博汇总的数据，这家日本科技投资巨头于2032年到期的美元债券周五下跌0.9美分，创下10周以来的最大单日跌幅，成为亚洲表现最差的债券之一。

与此同时，软银股价盘中重挫高达16%。此前，部分参与AI基建扩张的美国公司的信用违约掉期（CDS）息差大幅走扩。据交易员向彭博社透露，亚洲美元债的利差溢价周五普遍扩大了至少3个基点。

彭博社星期五（6日）报道指出，周五的跌势标志着全球信贷市场正在进行的重新定价进一步加剧。

此前由AI热潮引发的借贷狂潮推高了市场收益率，而此信贷动荡也为全球经济增添了阻力。今年全球经济在很大程度上受到AI相关支出的支撑，但日益扩大的财政赤字、走高的油价以及不断上升的通胀正持续削弱消费者信心。

截至周四，亚洲投资级美元债的平均利差已达73个基点，为2025年7月以来的最大差距。

不过，信贷市场的抛售整体上仍不及股市剧烈。研究机构CreditSights分析师表示，美债收益率的回落为关注综合收益率的投资者提供了一定缓冲。

当前市场的核心焦点在于：围绕AI投资狂潮的企业压力激增，是否会引发亚洲信贷市场更持久的重新定价。

周四美股暴跌蒸发了2.3万亿美元（约3万亿新元）市值，与此同时，CoreWeave、SpaceX和博通（Broadcom）的信用违约掉期均飙升至历史新高。荷兰国际集团（ING）亦正着手挂牌出售规模约5亿美元的数据中心贷款组合。

不过，景顺（Invesco）首席全球市场策略师Brian Levitt认为，此次抛售更像是对拥挤交易的一次价格重置，而非AI投资周期的破裂。

他说：“未来的AI基建步伐可能会放缓，变得更加审慎和自律，市场对AI和算力的长期需求依然稳固，投资者为这一投资机遇所支付的溢价正在经历理性重置。”

实际上，在近期的市场震荡前，部分资金已开始撤出针对AI扩张的债务融资。加拿大皇家银行全球资产管理公司（RBC Global Asset Management）的Andrzej Skiba周四在接受彭博电视采访时透露，对冲基金在最近几周内一直是此类债务的大规模抛售方。这也加剧了市场的担忧：AI相关债务的旷日持久的重新定价，可能会向全球信贷市场进一步扩散。