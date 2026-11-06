上周从币安（Binance）窃取63亿美元（83亿新元）的黑客，通过一种特殊手段，一次性转移了所窃加密货币总额的40%或25亿美元。这种方式不仅降低他们被抓获的风险，且整个操作的成本仅15美元。

彭博社星期五（11月6日）报道，对以太坊区块链（Ethereum blockchain）上交易记录的分析显示，这些窃贼利用了加密钱包中一项旨在提升易用性的功能。这个功能（以太坊的一项称为EIP-7702的软件升级）允许账户授权软件代为进行资金转移，无需每一笔转账都个别授权进行。

据安全公司Blockaid透露，黑客支付约15美元的网络手续费，来获取这一授权，随后利用这个权限一次过转移了约25亿美元，占所窃总金额的40%。

在星期二，币安披露了事件的详细时间线：入侵者通过虚假招聘信息，诱骗一名工程师下载恶意代码。币安称，这是一场“精心策划、分阶段实施的攻击行动”，涉及社会工程学手段、设备入侵，以及人工智能技术。

根据Etherscan分析平台上的记录，黑客在成功入侵后，将目标锁定在一个被称为“Binance 14”的“热钱包”，币安使用这个钱包来处理用户的提现请求。这个钱包类似一个在线“收银台”，且由于币安是全球最大的加密货币交易所，钱包内常年存放着大量的以太币（Ether）、稳定币，以及数十种其他数码代币。

移动如此多的不同资产通常需要进行一系列单独的转移，每次转移都需要时间，并为安全系统创造另一个发现异常情况的机会。据Blockaid说，在10月29日协调世界时（UTC）晚上8时20分左右，黑客提交指示，授权它所控制的编码（程序）代为行动，并支付了常规的网络处理费用，从而确立了这一授权。

区块链研究公司Tibane Labs在一份报告中指出：“这个（获得授权的）程序只做一件事：当它的拥有者发出指令时，它会将钱包里的资金全部转入拥有者指定的地址。”

Blockaid说，三分钟半后，黑客向这个程序发出指令，这个程序于是一次过（单笔交易）转移了约25亿美元的资产。此次窃取的资产包括16万7464枚以太币和60多种其他代币，其中以价值16亿美元的Tether稳定币（USDT）为主。

Hypernative联合创始人兼首席技术官卡斯皮（Dan Caspi）指出：“在遭受攻击时，防守方通常希望拖慢攻击者的速度。”

然而，那个软件授权却让黑客能够更迅速地采取行动，即便在币安察觉到此次入侵事件后，黑客依然能够维持对钱包的控制权。

根据币安发布的事件报告，由于相关授权存在于以太坊链上，因此即便币安采取了暂停提现或关闭热钱包服务等措施，也无法自动撤销这些授权。

由于存款未受影响且持续流入“Binance 14”热钱包账户，黑客仍能发起转账。区块链情报公司Elliptic的一份报告显示，黑客最终利用相同的权限，窃取了约36亿美元资金，其中包括最初窃取的25亿美元，以及从另一个币安账户中转出的8亿2300万美元，再加上后续对“Binance 14”账户进行的四次“清扫式”转账。

币安发言人说：“我们已撤销了受影响的授权委托，重建了相关的钱包基础设施，并更新了签名与监控管控机制，旨在解决此类授权风险。具体措施包括：针对授权委托类交易实施更严格的策略、加强行为监控、增设交易层面的管控措施，以及建立紧急撤销程序。”

发言人补充道：“用户资金依然受到保护，此次事件带来的财务影响已由币安承担。”

这一事件表明，那些旨在简化加密货币账户操作的工具，一旦被入侵者利用，反而可能导致安全漏洞造成的损害大幅加剧。

美国联邦调查局（FBI）将此次攻击，即有记录以来规模最大的加密货币盗窃案，归咎于朝鲜。平壤方面则否认与此事有任何关联。