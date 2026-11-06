以科技股为首的全球股市剧烈抛售，抹去了许多对冲基金今年以来的全部收益，并迫使一些基金经理削减风险敞口、精简投资团队。

路透社星期五（11月6日）报道，美国中期选举后的市场反弹转瞬即逝。美国股市星期四的重挫进一步加剧整个行业的亏损，其中专注于科技领域的基金受到的冲击最为严重。

高盛（Goldman Sachs）的估算显示，主要投资于科技股的多空策略（long-short）基金在星期四单日下跌超过4%，导致今年以来的回报率“基本归零”。

相比之下，在人工智能（AI）热潮引发抛售之前，这些基金在6月份曾创下24%的年内收益高点。

据高盛统计，星期四当天，全球基本面多空策略基金平均下跌1.3%，多策略（multi-strategy）基金则平均下跌1.4%。

管理规模达170亿美元（约218亿新元）的对冲基金墙眼资本（Walleye Capital）正处于此次行业动荡的风口浪尖。

这家总部位于纽约的多策略基金在星期四致投资者的一封信中指出，将缩减其内部的股票多空业务，并大幅裁减股票投资团队。

路透社查阅了这封信。信中写道：“在2026年本已充满挑战的环境下，我们经历了自2020年3月以来最糟糕的一个月。为此，我们对公司运营的各个方面进行深入审视。我们评估了基金的最佳规模，并计划退还部分资本。”

据市场参与者透露，近几周已有数家大型多基金经理平台（multi-manager platforms）削减了杠杆，并裁撤了业绩不佳的投资团队。如果市场跌势持续，预计还将有更多裁员发生。

继10月份的惨重损失之后，美国中期选举后的市场动荡进一步扩大亏损。10月份，受人工智能相关融资成本高企，以及对投资回报的担忧影响，市场情绪已受到严重打击。

美国股市的纳斯达克100指数（包含多家科技巨头）上个月暴跌6.6%，创下18个月以来的最大单月跌幅。摩根大通（JPMorgan）估计，全球对冲基金在10月份整体亏损了3%。

高盛全球银行与市场部门合伙人兼董事总经理约翰·弗勒德（John Flood）在星期四的一份报告中指出，在美国中期选举前，许多对冲基金进行了大规模的“去风险”操作，导致它们在星期三市场因利好情绪反弹时不得不追涨。然而，仅仅一天之后，这些基金就发现自己判断失误。

他指出，对冲基金正在抛售此前刚刚买入的部分市场板块（即超大规模云服务商或科技巨头）。

研究机构PivotalPath在本周的一份报告中警告称，它观察到，规模最大的10家多策略对冲基金之间的持仓重叠度很高，且呈现上升趋势。这意味着，一旦这些基金进行平仓操作，可能会集中冲击同一批证券。